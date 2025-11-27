Israel "devuelve de forma segura" a varios israelíes que cruzaron ilegalmente la frontera con Siria

El diario The Times of Israel reportó que los individuos que cruzaron de forma no autorizada la frontera hacia Siria pertenecían a un grupo denominado ‘Pioneros Bashan’, compuesto por colonos que ya en agosto de 2024 intentaron establecer un asentamiento en territorio sirio. Este suceso se produjo en la zona de los Altos del Golán, un área bajo control israelí desde los conflictos armados de 1967 y 1973 y anexionada de manera unilateral en 1981. El incidente coincidió con un aumento de la tensión en la región, luego de la reciente caída del régimen de Bashar al Assad y del incremento de la presencia militar israelí en cruces fronterizos estratégicos.

De acuerdo con lo informado por The Times of Israel y posteriormente confirmado por el Ejército israelí mediante un comunicado en la red social X, los ciudadanos israelíes cruzaron la frontera en dos ubicaciones distintas: una próxima al Monte Hermón y la otra cerca de la localidad siria de Bir Ajam. Fuentes militares detallaron que, tras recibir avisos sobre la incursión, efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acudieron a ambos lugares y hallaron a los civiles en territorio sirio. Parte de los integrantes del grupo presentó resistencia al reencuentro con las FDI antes de ser escoltados de regreso a Israel.

El Ejército de Israel declaró que los ciudadanos “fueron devueltos de forma segura” y entregados a la Policía israelí. En el mensaje difundido, las FDI calificaron el hecho como “un incidente grave que constituye un delito que pone en peligro a los civiles y a las fuerzas militares”, y evitaron especificar la cantidad exacta de personas implicadas. Este posicionamiento quedó plasmado en su comunicación oficial difundida por el canal institucional y replicada por distintos medios.

The Times of Israel aportó contexto acerca del grupo ‘Pioneros Bashan’, que se identifica con una referencia bíblica de la región del Golán y el sur de Siria. El medio apuntó que este colectivo ya había intentado ingresar a territorio sirio en al menos una oportunidad anterior, persiguiendo el objetivo de fundar un enclave en la zona rural próxima a Bir Ajam, evidenciando una persistencia en sus propósitos a pesar de las advertencias de las autoridades militares israelíes.

La zona donde tuvo lugar este cruce de frontera ha concentrado una elevada atención desde la caída del gobierno de Bashar al Assad en diciembre de 2024. Tal como detalló The Times of Israel, la salida del expresidente sirio se produjo tras ofensivas de grupos yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS). El líder de dicha organización, Ahmed al Shara, conocido anteriormente como ‘Abú Mohamed al Golani’, asumió la presidencia de transición del país tras figurar anteriormente en la lista de terroristas de Estados Unidos.

En el contexto posterior al cambio de poder en Siria, Israel incrementó sus incursiones militares en sectores cercanos a la Línea Alfa, el límite que separa el área israelí del resto de Siria. El medio Times of Israel informó que el 7 de diciembre, pocos días después de la toma del poder por parte del HTS, tanques israelíes atravesaron la zona desmilitarizada patrullada por fuerzas de la ONU (UNDOF) y avanzaron en algunos casos más allá de la línea de separación, aproximándose a la periferia de Damasco.

Además, la acción de los colonos israelíes y la respuesta militar ocurrieron pocos días después de una visita del primer ministro Benjamin Netanyahu a posiciones israelíes en territorio sirio, desplazamiento motivado por las recientes transformaciones en el equilibrio de fuerzas en la región tras la salida de Assad. Según The Times of Israel, esta visita constituyó un respaldo explícito a las tropas desplegadas ante la nueva estructura territorial y de gobierno en Siria.

El control del área de los Altos del Golán, situado en las fronteras entre Israel, Siria y el Líbano, representa un punto estratégico para la seguridad regional y ha sido objeto de disputa desde mediados del siglo XX. La anexión israelí de 1981 no ha sido reconocida internacionalmente, lo que provoca que incidentes como el protagonizado por ‘Pioneros Bashan’ tengan repercusiones en los equilibrios diplomáticos y las tensiones fronterizas. Según consignó The Times of Israel, el caso sumó un nuevo elemento de presión sobre el despliegue militar, en un momento en que la línea de separación y el territorio patrullado por la UNDOF enfrentan desafíos ante incursiones de diferentes actores armados.

La reacción oficial del ejército israelí no incluyó detalles sobre el número exacto de ciudadanos que lograron ingresar en territorio sirio ni precisó la duración de su estadía antes de su localización. Las fuerzas armadas reiteraron la ilegalidad de este tipo de acciones y su determinación de responder de forma categórica contra intentos de establecimiento de asentamientos fuera de las fronteras reconocidas por Israel, subrayando la importancia de mantener la seguridad de los civiles y el control militar en la zona de frontera.

El episodio reseñado por The Times of Israel se adiciona a una serie de incidentes fronterizos que, en el actual contexto de reconfiguración del poder en Siria y de realineamiento de fuerzas en el Medio Oriente, han elevado el nivel de alerta militar tanto de las fuerzas israelíes como del personal de observación internacional destacado en el Golán.