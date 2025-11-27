Felipe VI apuesta por avanzar junto a Alemania en el sector de defensa y defiende el potencial de las empresas españolas

El rey Felipe VI ha defendido ante el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, el potencial de las empresas españolas en sectores como las infraestructuras, la defensa o el automóvil, apostando por una mayor cooperación entre los dos países y también por la creación de consorcio germano españoles y paneuropeos.

Ese ha sido su mensaje durante su intervención en el XI Foro hispano-alemán celebrado en la sede de la CEOE con motivo de la visita de Estado que está llevando a cabo Steinmeier.

Felipe VI ha destacado que "teniendo en cuenta las oportunidades que existen actualmente en Alemania, en especial, en el sector de las infraestructuras y en el ferroviario", "España cuenta con empresas de primer nivel internacional en ambos, lo que debe animarnos a reforzar y ampliar nuestra colaboración".

Del mismo modo, también ha considerado que los dos países pueden "avanzar en el sector de la defensa, en el que España dispone de empresas industriales de gran relevancia en distintos ámbitos, que ofrecen, por ejemplo, sistemas informáticos y de ciberseguridad de gran calidad".

Además, ha añadido el monarca, las empresas españolas "pueden ser proveedores alternativos para la diversificación de las cadenas de suministro alemanas". En los últimos años, ha añadido, "la oferta española ha contribuido a paliar cuellos de botella en materias primas, como el acero, el aluminio, el magnesio o el amoniaco, pero también en determinados sectores industriales como la maquinaria y los equipos de oficina".

"En el futuro próximo, esta cooperación podría ampliarse en el sector automovilístico y en el de la movilidad eléctrica, donde las relaciones comerciales y las inversiones ya son especialmente intensas", ha planteado Felipe VI.

Por otra parte, ha expresado el agradecimiento por el hecho de que España haya sido elegida el país invitado de honor en 2027 de la Hannover Messe, "una de las ferias industriales más importantes del mundo".

"La participación española reforzará nuestros vínculos al mismo tiempo que pone de manifiesto nuestro compromiso con la transformación industrial en su sentido más amplio, incluyendo la progresiva reducción de las emisiones de carbono y la automatización, digitalización e innovación de la industria", ha sostenido.

ESCENARIO INTERNACIONAL COMPLEJO

El monarca ha destacado lo que ha cambiado el panorama internacional desde que se produjo la última reunión del foro, en octubre de 2022 con motivo de la visita de Estado de los reyes a Alemania. "Tres años después, el escenario geopolítico global es, si cabe, más complejo", ha reconocido.

A los desafíos que ya había entonces, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de ese año, se han sumado "nuevas tensiones comerciales, amenazas proteccionistas y un entorno político internacional marcado por la incertidumbre y la persistencia de conflictos regionales".

"La estabilidad global está comprometida por dinámicas que reclaman un enfoque multilateral y respuestas coordinadas para preservar la paz, la prosperidad y el desarrollo sostenible", ha subrayado don Felipe.

En este sentido, ha defendido que España y Alemania, dada su estrecha relación en el plano económico, tienen "la oportunidad y la responsabilidad de impulsar políticas encaminadas a mejorar la competitividad y la autonomía de la UE y establecer un verdadero mercado interior europeo, con consorcios, empresas y start-ups, no sólo españolas y alemanas, sino también germano-españolas y pan-europeas, que puedan competir a nivel global y acceder, en Europa, a la financiación que necesitan, en términos semejantes a sus competidores extranjeros".