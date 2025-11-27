César Lucendo explota por las críticas a Terelu Campos tras el fin de su obra de teatro 'Santa Lola'

La primera (y última por lo que parece) experiencia de Terelu Campos como actriz teatral ha llegado a su fin. La hija de María Teresa Campos sorprendía a propios y extraños el pasado abril al debutar sobre los escenarios con la comedia 'Santa Lola' que, siete meses después y tras recorrer ciudades como Valladolid, Benalmádena, Granada, Murcia, o Móstoles, ha llegado a su fin con su última representación en el Teatro Calderón de Madrid.

Una experiencia sobre las tablas un tanto agridulce para la colaboradora, a la que han llovido las críticas acusándola de 'intrusismo' por no haberse formado como acrtriz, que ella ha capeado con humildad, dejando claro que no iba a quitar el puesto a nadie, y asegurando que su única "pretensión" era sacar una sonrisa al público.

Ataques que han hecho explotar al director, productor y coprotagonista de 'Santa Lola', César Lucendo, que visiblemente molesto ha salido en defensa de Terelu tras la última función de la obra este miércoles en Madrid. "El balance es positivo, ha sido una experiencia tanto para ella, que tenía una espinita como clavara con el tema de hacer teatro, como para mí. Yo siempre dije a Terelu, si veo que vas a hacer el ridículo, esto no se estrena, y al contrario, ha estado soberbia. Y la verdad que contento, encantado" ha comenzado, dejando claro que a pesar de que no ha sido fácil "repetiría con Terelu al fin del mundo".

"Terelu es una tía estupenda, lo digo de corazón, es estupenda . Terelu es muy especial, Terelu es muy muy especial, pero no es que sea especial, es que es una tía muy profesional, entonces... es una persona que lo quiere tener todo perfecto y es muy autoexigente con ella misma, y ese tipo de exigencia hacia ella misma se lo pide al resto de la gente, entonces te digo, ¿qué pasa?, porque llega y quiere tener todo en su sitio, todo colocado, el pase a la ahora que hemos dicho, porque es una persona muy profesional. Lo digo de verdad, o sea, y estoy encantado con ella, y estoy convencido que hará más obras de teatro, seguro" ha asegurado, destacando la valía de Terelu como actriz.

Y a pesar de que muchos apuntan a que no se han cumplido las expectativas de público, Lucendo ha defendido que "hemos ido de gira por toda España, hemos llenado todos los teatros, ya nos llenamos dos veces Valladolid-El Zorrilla, que es muy complicado, Madrid es Madrid, Madrid es una oferta cultural brutal, tenemos los musicales, tenemos todo, solamente podríamos hacerlo miércoles, porque Terelu en principio tenía un proyecto que luego se cayó... Total, que fueron los miércoles, ¿vale? Los miércoles, yo en serio, yo hago ese ejercicio todos los días que estoy aquí en este teatro, yo miro cómo está la venta de entrada del resto de teatros con compañías y con actores muy grandes, y tenían menos gente que nosotros. Chicos, es un miércoles, no le podemos pedir peras al Olmo, un miércoles, siete de la tarde, es complicado llenar un teatro"

Como ha querido dejar claro, "para mí como co-productor de la obra se han cumplido todos los objetivos. Todos. Y de verdad, yo, sinceramente, lo digo de corazón, yo me llevo a una amiga. En serio, una amiga. Y Terelu es una tía estupenda, estupenda, con sus rarezas, como tenemos todos, ¿vale? Pero una tía estupenda".

"Lo que tiene lo mejor es la generosidad. Es una tía súper generosa. Es una tía que siempre se pone, que es un ejercicio que no hacemos últimamente, que es ponerse siempre en lugar del otro. En serio. Es una tía muy generosa, es una tía muy empática, y lo peor que tiene Terelu, lo peor, lo peor, lo peor, es llevarla en coche. Lo peor. Porque es muy pesada. Le digo, chica, relajate que te llevo yo. Ya está" ha revelado entre risas.

Por último, Lucendo ha asegurado que no ha tenido ningún problema con ella en estos meses, y ha culpado a cierto sector de la prensa de "hacer un acoso y derribo hacia Terelu brutal. Y daba igual la obra, daba igual el escenario, daba igual la gente. Lo importante era echarle mierda, literalmente, a Terelu. Porque hablar de Terelu en televisión da audiencia. Yo soporto que se pueda criticar una obra de teatro cuando no la ha visto. Lo que no puedo libremente es decir, oye, tu programa es una porquería, o el tuyo es una porquería. Pero hay mucha gente detrás trabajando, con mucha energía, con muchas ganas, con mucha ilusión. Por lo menos te dignas a ver ese espectáculo o ese programa y luego opinas. Aquí la excusa era Terelu Campos.Y eso de verdad, eso a mí me parece surrealista".

"Mi cara ha salido en el 0.16, señores. 0.16. Por violencia de género .Por favor, que es una obra de teatro, que es una sátira. Tenemos Aquí no hay quién viva, La que se avecina. Tenemos torrente. Por favor, no somos capaces de diferenciar eso. O sea, ¿podemos llevar a una persona hasta ese punto de ponerle el 0.16 con su cara, todo por un mero hecho de conseguir audiencia? Todo no vale, chicos. Todo no vale" ha sentenciado dolido.