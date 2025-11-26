ICO moviliza 160 millones en avales para hacer frente a los aranceles: "No está habiendo una demanda masiva"

La presentación de una nueva línea de ayuda, próxima a su votación en el Congreso y dotada con 180 millones de euros en partidas no reembolsables para mitigar los efectos de los aranceles estadounidenses, refleja el fortalecimiento del paquete de medidas públicas diseñadas para proteger a las empresas españolas con exposición exterior. Este instrumento, articulado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) bajo la iniciativa de ICO Crecimiento, amplía el respaldo frente a los obstáculos derivados de las imposiciones tarifarias y complementa programas en marcha con una dotación superior que puede alcanzar hasta 5.000 millones de euros, según informó el medio.

De acuerdo con lo reportado, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, detalló ante la Comisión de Economía del Congreso que hasta ahora se han concretado 24 operaciones a través de la red de avales dispuesta por el Estado, movilizando 160 millones de euros en garantías. El volumen de solicitudes y formalizaciones aprobadas se sitúa por debajo de las cifras previstas, lo que, según las palabras del ministro reproducidas por el medio, señala que el impacto negativo de los aranceles estadounidenses sobre el tejido productivo “podría ser menor al anticipado inicialmente”. Esta interpretación surge del bajo nivel de demanda respecto al primer tramo de 1.000 millones de euros habilitado específicamente para hacer frente a las sanciones comerciales de Estados Unidos.

El medio detalló que la citada línea de avales se concibió como respuesta directa a las afectaciones comerciales, con la previsión de ampliar el apoyo financiero según la evolución de las circunstancias y la demanda de las empresas expuestas. De la suma inicial aprobada, los 160 millones movilizados hasta el momento representan solo una fracción, lo cual refleja, a juicio del Ministerio, una cierta capacidad del sector empresarial para absorber o minimizar los efectos adversos provocados por los aranceles.

En paralelo, dentro de la adenda DANA del plan de recuperación, se previó una línea dirigida bajo ICO Crecimiento destinada también a contrarrestar el impacto de las tarifas, cuya aprobación parlamentaria permitiría poner en marcha los 180 millones de euros en ayudas directas no reembolsables. Según consignó el medio, este mecanismo busca reforzar la competitividad y resiliencia de las compañías con mayor exposición a las relaciones comerciales transatlánticas.

El ministro Cuerpo enfatizó ante la Comisión que el despliegue de estos instrumentos responde a una estrategia gubernamental orientada a la internacionalización y robustecimiento continuo del tejido empresarial, incorporando no solo el acceso a garantías y financiación sino también servicios de asesoría específica en comercio exterior. El medio puntualizó que el diseño de estas medidas se realizó en diálogo con las comunidades autónomas y con la meta de que más de 1.600 empresas puedan acceder a apoyos personalizados según el tipo de afectación que enfrenten.

La batería de iniciativas ofrecida no se limita a asegurar el acceso al crédito bancario y las garantías estatales. Según detalló el medio, se contemplan recursos de acompañamiento experto para la gestión de complejidades comerciales internacionales, actuaciones adaptadas según la magnitud y naturaleza de la crisis, y provisiones para ampliar el fondo disponible hasta los 5.000 millones de euros si la evolución lo hiciese necesario. Este seguimiento constante, reportó el medio, permite adaptar la respuesta según eventuales agravaciones de la coyuntura comercial o cambios en las medidas adoptadas por Estados Unidos.

El ministro remarcó el papel del ICO como actor público esencial en la articulación de soluciones en contexto de disrupciones internacionales, así como la importancia de canalizar ágilmente los recursos hacia quienes lo requieran. El medio explicó que las políticas actualmente vigentes persiguen la eficacia del respaldo público, evitando tanto la sobrecompensación como posibles alteraciones competitivas, en coordinación con los marcos normativos de la Unión Europea y las obligaciones internacionales que vinculan a España en materia comercial.

De acuerdo con la información publicada, la arquitectura del apoyo financiero vigente busca compatibilizar la rapidez en la respuesta ante crisis coyunturales con mecanismos de revisión y ajuste que permitan responder a la evolución del entorno global y a la heterogeneidad sectorial de las empresas afectadas. El medio recalcó la importancia de la colaboración interadministrativa y la concertación con las comunidades autónomas para asegurar que la asistencia llegue focalizadamente a las empresas con mayor grado de exposición y necesidad real de soporte financiero ante los aranceles recién implementados.

Según añadió el medio, esta adaptación constante constituye un mecanismo de control sobre la idoneidad de los fondos públicos empleados y habilita ampliar o reducir las líneas de soporte en función del desarrollo de los acontecimientos, garantizando así la adecuación del respaldo estatal a las condiciones reales del comercio exterior español bajo el actual contexto de restricciones internacionales.