Acciona Energía inaugura el mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe en República Dominicana

La ejecución de acciones para facilitar el acceso al agua potable y mejorar las condiciones de saneamiento en los barrios Bella Vista y Villa Penca, dentro del municipio Bajos de Haina, ha alcanzado a más de 4.500 personas, conforme divulgó Acciona Energía. Esta iniciativa, impulsada junto a la fundación acciona.org y Centro Arcoíris, formó parte del paquete de medidas sociales asociadas a la inauguración del complejo Cotoperí Solar, un proyecto energético relevante tanto en su dimensión tecnológica como comunitaria. A través de la puesta en marcha oficial de este parque fotovoltaico en República Dominicana, Acciona Energía apuntaló la cobertura de electricidad limpia e impulsó el fortalecimiento de la seguridad energética en la región, señaló la misma fuente.

De acuerdo con detalles de Acciona Energía, la ceremonia oficial de inauguración de Cotoperí Solar estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña. El evento contó con la presencia de autoridades y representantes del sector público y privado, incluyendo al ministro de Energía y Minas, Joel Santos; José Manuel Entrecanales, presidente y consejero delegado de Acciona; Juan José Melo, presidente ejecutivo de JMMB República Dominicana; y Juan Carlos País, consejero delegado de Grupo Pais. En el transcurso del acto, los participantes destacaron la importancia estratégica del proyecto, ya que Cotoperí Solar se ha convertido en el mayor desarrollo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe.

Tal como consignó Acciona Energía, la estructura de propiedad de Cotoperí Solar refleja una alianza en la que la compañía posee el 51% de la participación, mientras que Cotosolar Holding, conformado por el fondo de energía sostenible FES gestionado por JMMB Funds, Grupo Pais y socios minoritarios, detenta el 49% restante. Esta combinación de actores abarca diversas especializaciones en financiación, ingeniería y gestión comunitaria, permitiendo un enfoque integral en el desarrollo del complejo solar.

En términos de capacidad, según publicó Acciona Energía, Cotoperí Solar incluye tres centrales solares que suman una generación anual conjunta de 286 gigavatios-hora de electricidad renovable. Esta cifra permite atender las necesidades energéticas de miles de viviendas dominicanas y contribuye de forma activa a la transición hacia fuentes sostenibles y a la consolidación de la seguridad energética nacional. El impacto medioambiental se evidencia en la prevención de la emisión de 210.000 toneladas anuales de dióxido de carbono, capacidad equiparable a la función de absorción de más de 5,5 millones de árboles, informó la misma empresa.

A la par del crecimiento energético, se desarrollaron una serie de acciones paralelas enfocadas en el entorno social. Según lo detalló Acciona Energía, más de 600 personas fueron empleadas de forma directa e indirecta durante las etapas de construcción del proyecto, gracias a la implementación de una bolsa de trabajo que priorizó la incorporación de residentes locales. La empresa ofreció programas de capacitación y estímulo al emprendimiento, con el objetivo de facilitar la empleabilidad y generar oportunidades económicas en la zona de influencia de Cotoperí Solar.

El alcance de las medidas sociales incluye también campañas para mejorar la educación vial entre trabajadores y habitantes cercanos, según reportó Acciona Energía, lo que ya ha alcanzado a 3.500 beneficiarios en las comunidades colindantes. El objetivo de estas iniciativas consiste en fortalecer la cohesión social y elevar la calidad de vida en los alrededores del parque solar, un aspecto que la empresa ha subrayado en sus comunicados.

La puesta en operación de Cotoperí Solar se integra en una estrategia de expansión de proyectos renovables dentro del país, consolidando la posición de Acciona Energía y sus aliados en el mercado local de energías limpias. De acuerdo con el medio Acciona Energía, este es el segundo parque fotovoltaico finalizado por la empresa en República Dominicana, después de la inauguración en 2023 de Calabaza I, que cuenta con una capacidad de 58 megavatios pico. Además, la compañía señaló que ya construye la planta Pedro Corto, un proyecto conjunto con Grupo Pais que tendrá una capacidad de 82,69 megavatios pico.

El reporte de Acciona Energía indica que la integración de entidades públicas y privadas a través de Cotosolar Holding garantiza recursos financieros y tecnológicos para sustentar el desarrollo del complejo. Entre los participantes en la estructura accionarial destaca el JMMB Fondo de Energía Sostenible, que aporta fondos para reforzar modelos de energía basados en sostenibilidad e innovación.

La entrada en funcionamiento de Cotoperí Solar refuerza la matriz eléctrica dominicana y permite alinear al país con los objetivos de reducción de emisiones contaminantes y diversificación de fuentes energéticas, detalló el medio Acciona Energía. El despliegue tecnológico y el volumen de inversión asociados al proyecto posicionan a República Dominicana entre los pioneros en la región en la promoción y ejecución de megaproyectos solares de gran escala.