Alexa Home Theater permite crear un sistema de cine envolvente en casa con los nuevos Echo Dot Max y Echo Studio

Amazon ha ampliado la disponibilidad del nuevo Alexa Cine en casa (Alexa Home Theater), que permite crear un sistema de cine envolvente en casa aprovechando las últimas novedades tecnológicas presentes en los Echo Dot Max y Echo Studio (2025).

Amazon presentó la actualización de Alexa Cine en casa en septiembre. El sistema ha pasado de permitir la conexión simultánea de dos altavoces Echo y un 'subwoofer' con un televisor a admitir hasta cinco dispositivos Echo Dot Max o Echo Studio (2025) y un 'subwoofer'.

También simplifica la configuración, de la que se encarga el asistente de la compañía de manera automática, lo que permite a los usuarios ubicar los dispositivos Echo en el lugar que crean conveniente como parte de la decoración de su hogar.

Esto es posible por la tecnología de conciencia espacial con la que cuentan con los nuevos Echo Dot Max y Echo Studio, que reajusta continuamente el sonido en función de lo que se está reproducción y del entorno.

Estos dos dispositivos son los altavoces más avanzados de Amazon hasta la fecha, según ha destacado la compañía en un comunicado, e incorporan procesamiento de inteligencia artificial de última generación y una plataforma de fusión de sensores Omnisense que potencia experiencias Alexa+ más proactivas y personalizadas.

