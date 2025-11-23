Agencias

Así se marchó el Rey Juan Carlos I tras el almuerzo en El Pardo

La Familia Real y sus más allegados celebraron este sábado en el Palacio de El Pardo para celebrar el 50º aniversario de la monarquía. Una celebración a la que -pese el malestar que despierta cada vez que pisa la capital y más en este momento en el que se han publicado en Francia sus memorias- acudió el Rey Juan Carlos I.

A las cinco de la tarde, tras la reunión familiar y privada, el emérito abandonaba el Pardo y se dirigía al aeropuerto de Madrid para abandonar la capital y poner rumbo de nuevo a Abu Dabi.

Minutos más tarde, Don Juan Carlos se dejaba ver entrando en el aeropuerto y lejos de hacer alguna declaración ante las cámaras de Europa Press, accedía sin parar el vehículo, pero sí que levantaba la mano para saludar a los reporteros que se encontraban en las inmediaciones.

La familia al completo estuvo acompañando a los eméritos en un día especial, que estuvo marcado por la buena sintonía entre todos y los reencuentros después de meses sin verse con el monarca, ya que las últimas veces que ha pisado suelo español ha sido en Sanxenxo.

