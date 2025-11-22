Agencias

El Bayern recurrirá la sanción de tres partidos a Luis Díaz por su entrada a Achraf Hakimi

El FC Bayern Múnich recurrirá la sanción de tres partidos impuesta a su delantero colombiano Luis Díaz en la Liga de Campeones, según informó este sábado un directivo del club durante su partido de la jornada 11 en la Bundesliga contra el Friburgo, saldado con triunfo bávaro por 6-2.

"Hemos solicitado a la UEFA la justificación escrita del veredicto para presentar un recurso. Veremos si conseguimos reducir la sanción. Suponíamos que sólo sería un partido tras la carta inicial de la UEFA. Así que la sanción de tres partidos nos ha sorprendido tanto como a los demás", declaró el director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen.

Luis Díaz marcó dos goles el 4 de noviembre en la victoria por 1-2 del Bayern contra el Paris Saint-Germain durante la jornada 4 de la liguilla de la Champions League, pero luego fue expulsado tras una entrada imprudente y durísima sobre el defensa local Achraf Hakimi.

Hakimi sufrió una lesión de tobillo y se espera que regrese a finales de diciembre. "Obviamente fue una falta grave, pero no fue un acto de violencia, ni iba dirigida al árbitro, ni hubo ninguna otra infracción después de la falta", declaró Dreesen al respecto.

Díaz se perderá el 26 de noviembre la visita del Bayern al Arsenal, así como los partidos en casa contra el Sporting de Lisboa del 9 de diciembre y frente al Union Saint-Gilloise del 21 de enero.

"Creemos que no debería ser una sanción de tres partidos, pero siendo realistas, tenemos que decir que una apelación de este tipo solo tiene éxito en casos excepcionales", admitió Dreesen.

Max Eberl, miembro de la Junta Directiva, también opinó. "No soy tan ingenuo como para decir que solo será un partido. Si lo reducimos a dos, sería fantástico. Tres partidos, en mi opinión, es muy duro", zanjó.

