El problema de salud por el que Cayetano Martínez de Irujo ha cancelado la misa funeral en memoria de su madre

Cada 20 de noviembre, desde que la duquesa de Alba falleció en 2014, su hijo Cayetano Martínez de Irujo se ha encargado de organizar una misa funeral en su memoria en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, donde reposan una parte de los restos mortales de la inolvidable Cayetana Fitz-James Stuart.

Este año, sin embargo, este tributo a la aristócrata con más títulos de España -al que suelen asistir Alfonso Díez, íntimos amigos como Curro Romero y Carmen Tello, y algunos de sus hijos y nietos- se ha cancelado a última hora, por lo que la familia Alba se ha reunido en el Palacio de Liria de Madrid para recordarla con un concierto privado al que acudieron, entre otros, su viudo, el hijo del actual duque de Alba, Fernando Fitz-James Stuart, o Xandra Falcó.

Ha sido la periodista Beatriz Cortázar la que ha revelado en 'Informalia' la importante razón de peso por la que Cayetano se ha visto obligado a suspender la misa homenaje a su madre. Tras su boda con Bárbara Mirjan el pasaado 4 de octubre, el jinete ha vivido "las dos peores semanas" de su vida a causa de una intervención en la espalda de la que no se ha recuperado cómo pensaba al sufrir una infección que le ha provocado fuertes dolores, llegando incluso a pensar en "tirar la toalla".

Un durísimo trance de salud del que se recupera poco a poco, aunque obligado a guardar reposo a causa de un problema en una articulación, ha tenido que cancelar su tradicional tributo a su madre aunque su intención hasta el último momento ha sido intentar que su estado le permitiese estar al frente de la misa.

Pese a este contratiempo, Cayetano sigue volcado en la organización de un homenaje histórico a su madre con motivo del centenario de su nacimiento el próximo 28 de marzo de 2026. Una serie de actos, exposiciones, y homejanes en los que participarán personalidades como Felipe González, y en los que eljinete espera contar con la presencia de todos sus hermanos.