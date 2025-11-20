Gabriela Guillén explota contra Bertín Osborne y sus hijas: "No hay que creerse los cuentos"

Bertín Osborne protagoniza esta semana la portada de la revista 'Lecturas' con unas imágenes en las que se muestra de lo más cariñoso y tierno con su hijo Kike -fruto de su relación con Fabiola Martínez-, presumiendo de su faceta de padrazo durante la gala de los premios 'Dona2' de la Fundación Kike Osborne a los que asistió por sorpresa el pasado 11 de noviembre.

Unas fotografías que demuestran su lado más paternal que Gabriela Guillén no ha visto, y que tampoco tiene interés en ver como ha dejado claro en su reaparición ante las cámaras. Muy seria, aunque ha asegurado que no está triste ni enfadada, sino "muy feliz" por poder disfrutar de su hijo Arian David, la esteticien ya no se calla y, dejando claro que es lo único que le pediría al cantante -que no ha vuelto a ver al pequeño desde que protagonizó la portada de '¡Hola!' con él el pasado agosto-, también ha lanzado un durísimo dardo a sus hijas Alejandra y Eugenia Osborne tras confesar hace varias semanas que les gustaría conocer a su hermanito.

"Yo no estoy nada triste. Seria puede ser, pero triste no estoy. Yo estoy muy bien. Estoy muy bien con mi hijo. Ya veis, le llevo al cole por la mañana, luego vengo a recogerlo y estoy feliz con él. Fuera de ahí, la gente o su padre que no lo vea, pues se lo perderá él, preguntárselo a él. Yo lo estoy disfrutando mucho y estoy muy feliz" ha sentenciado harta.

A punto de cumplir dos años -el próximo 30 de diciembre- Gabriela duda mucho que su niño vaya a celebrar su cumpleaños con su familia paterna, ya que a pesar del acercamiento que tuvo con Bertín el pasado verano, todo continúa igual, y el presentador sigue sin mostrar interés por tener relación con su hijo.

De ahí que, aunque todavía no hayan llegado a un acuerdo por la manutención, y no le haya pasado ningún dinero por el menor, la paraguaya tiene claro que el mejor regalo para David sería "el tiempo": "El tiempo lo es todo en la vida, ¿no? El tiempo. Pasa muy rápido, es que ya está enorme. Yo ya no creo que tengo un bebé de un año y... Bueno, casi dos. Está enorme. Es que es impresionante cómo pasa el tiempo y es lo más valioso que hay. Después de eso, el dinero, el... Bueno" ha afirmado, dejando claro que el tiempo que el artista no está disfrutando con el niño ya no volverá.

Más sincera que nunca, Gabriela también ha respondido sin titubear a la pregunta de si hubiese asistido con su pequeño a la entrega de los premios de la Fundación Kike Osborne si la hubiesen invitados. Y sin poder contener la risa ha asegurado que "eso no es posible". "No, porque primero tiene que haber una relación. Si no hay una relación, qué me estáis preguntando. Yo tengo mucho respeto a su familia, pero que no hay que creerse los cuentos" ha expresado demoledora, dejando claro que las hijas de Bertín no han movido ficha para tener relación con su hermano.

"Yo no voy a opinar más sobre el tema porque es tontería, tontería al final de decir algo. Es que cada uno sabe lo que tiene que hacer, el momento que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces yo, preguntarme esas cosas... ¿yo qué os voy a decir? Yo no lo sé, preguntárselo a ellas o a él. Yo, la verdad, yo vivo mi vida, estoy con mi peque feliz y es lo que me importa y fuera de eso no me importa absolutamente nada" ha zanjado, dejando claro que les toca a Bertín y sus hijas dar el siguiente paso.