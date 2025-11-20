Agencias

Fernando Martínez, reelegido presidente de la Red de Fundaciones Universidad-Empresa

Guardar

La Red Española de Fundaciones Universidad-Empresa (REDFUE) ha reelegido este jueves a Fernando Martínez como presidente de la asociación durante la 67ª Asamblea General, celebrada en Madrid.

La reelección confirma la estabilidad del proyecto iniciado en dos últimos años y marca el inicio de una etapa en la que la REDFUE reforzará su papel estratégico como interlocutor clave entre el sistema universitario, el tejido empresarial y las administraciones públicas.

Martínez, actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación Universidad-Empresa (FUE), ha subrayado que "la REDFUE afronta 2026 con un programa ambicioso, colaborativo y orientado a dar más visibilidad al trabajo de fundaciones, consolidando la red como un agente imprescindible en la adaptación del sistema educativo y en la mejora de la empleabilidad."

El año 2025 ha supuesto para la REDFUE una consolidación de su posicionamiento institucional y reputacional. Las presentaciones del Libro Blanco de las Prácticas, celebradas en enero y marzo, se han traducido en cientos de impactos en medios nacionales y sectoriales, convirtiendo esta publicación en un documento de referencia en el debate sobre el nuevo Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa, comúnmente llamado Estatuto del Becario.

Asimismo, los acuerdos firmados con CEOE y Cámara de España han permitido a la Red integrarse en comisiones estratégicas de educación, empleo, innovación e industria, incrementando su presencia en espacios de decisión clave.

A nivel operativo, la Comisión de Microcredenciales ha impulsado iniciativas orientadas al reconocimiento de entornos de aprendizaje empresariales, mientras que el Libro Blanco del Talento Internacional ha avanzado en su estructura y contenidos, configurándose como un proyecto estratégico que culminará en 2026 con su publicación.

Este año ha sido también significativo por la ampliación de la red la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Leonardo Torres Quevedo de Cantabria se han incorporado como nuevos miembros, fortaleciendo la presencia territorial de la REDFUE, que alcanza ya 24 fundaciones en 16 comunidades autónomas. Esta expansión consolida la visión de una red diversa, coordinada y representativa del conjunto del país.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La UE sanciona al 'número dos' de las RSF tras abrir un "capítulo sangriento" con la toma de El Fasher, Sudán

La UE sanciona al 'número

Libertad con medidas para el presidente de Diputación y los otros 4 detenidos por el caso "Mascarillas" de Almería

Libertad con medidas para el

Al menos trece muertos por la caída de un autobús a un río en Camboya

Al menos trece muertos por

El ECDC recomienda la vacunación "sin demora" por la circulación temprana de la gripe

Infobae

Sheinbaum rechaza una intervención militar de EEUU en la lucha contra el narcotráfico: "No va a ocurrir"

La mandataria mexicana advirtió que su administración no permitirá acciones armadas extranjeras y defendió la cooperación bilateral con Washington basada en respeto, reciprocidad y soberanía nacional ante los recientes comentarios provocadores de Donald Trump sobre seguridad regional

Sheinbaum rechaza una intervención militar