Alfonso Díez, muy emocionado, revela el homenaje de la familia a la Duquesa de Alba en su 11º aniversario de muerte

El 20 de noviembre es una fecha marcada en rojo en el calendario para la familia Alba y Alfonso Díez, ya que tal día como hoy en 2014 fallecía la inolvidable duquesa Cayetana Fitz-James Stuart a los 88 años tras sufrir un empeoramiento en su estado de salud a causa de la hidrocefalia que padecía.

Y aunque desde entonces su hijo Cayetano Martínez de Irujo se ha encargado de organizar cada 20N un funeral en su memoria en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, donde reposan parte de las cenizas de la recordada aristrócrata, en esta ocasión no se realizará ninguna misa para recordar su figura.

Así lo ha desvelado su viudo ante las cámaras de Europa Press este mismo jueves, sin entrar en detalles de la razón por la que el jinete, que se dio el 'sí quiero' con Bárbara Mirjan el pasado 4 de octubre en la ciudad andaluza, y actualmente está volcado en la coordinación de un tributo muy especial -en el que participará toda su familia y personalidades como Felipe González o José María Manzanares- para conmemorar el centenario del nacimiento de doña Cayetana el próximo 28 de marzo de 2026- no ha organizado la tradicional misa en Sevilla.

Sin embargo, y en una fecha tan importante, los Alba sí van a recordar a la icónica duquesa de una manera muy especial. "Yo ya he estado en misa esta mañana. Y no hay funeral en Sevilla pero aquí hay un concierto en Liria solo para la familia" ha revelado Alfonso, confirmando su asistencia al acto íntimo y privado con un escueto, "si se lo digo es por algo".

Muy emocionado, y dejando entrever que el recuerdo de doña Cayetana sigue tan vivo como el primer día, el exfuncionario no ha sido capaz de encontrar las palabras para homenajear a la que fue su gran amor en el 11º aniversario de su fallecimiento: "Imagínese" ha expresado conmovido.