Alejandra Rubio evita confirmar si está interesada en la casa de Marta López

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia querrían dar un paso más en su relación y adquirir su primera vivienda para comenzar de cero con su hijo pequeño lejos de las preocupaciones del alquiler. Al menos, esta es la información que ha publicado la revista Lecturas en exclusiva.

La pareja habría estado interesada en la vivienda de Marta López, un pareado que tiene más de 300 metros cuadrados y piscina, que habría visitado en dos ocasiones: "Una con Carlo y otra con su padre", aseguraba el director de la publicación, Luis Pliego.

Una información que la propia Marta confirmaba al desvelar que era conocedora de que había fotografías que saldrían publicadas en las que se ve a la joven visitando su casa, pero no confesaba el precio por el que está: "Es 1,3 millones de euros", apuntaba Pliego.

Lejos de hablar de ello, Europa Press ha podido preguntarle en exclusiva a Alejandra, pero ha preferido mantener en la incógnita si es cierto que estaría interesada en la casa de su compañera: "Lo siento" y además, se molestaba cuando se le decía que había ido a visitarla con su padre: "Mi padre es una persona anónima ¿vale?".