Apple permitirá invocar asistentes de voz alternativos a Siri desde el botón lateral de iPhone

Apple permitirá configurar el botón lateral de iPhone para establecer un asistente distinto de Siri, una novedad que en principio se ofrecerá solo a los usuarios de Japón y en la que ya trabaja la compañía tecnológica.

El botón lateral de iPhone permite apagar y encender el dispositivo así como bloquearlo. Y si se mantiene pulsado, invoca a Siri, el asistente digital de Apple.

Esta última acción podrá configurarse próximamente, para permitir que los usuarios establezcan un asistente diferente para activarlo con el botón lateral, algo en lo que ya trabaja Apple y que ha introducido en la beta 3 de iOS 23.2, según informan en MacRumors.

Apple ha confirmado que este cambio se dirigirá a los usuarios de iPhone en Japón para que puedan invocar su asistente favorito, ya sea Gemini, Alexa u otro, e interactuar con él con la voz.

Para habilitar el cambio, los desarrolladores deben adoptar el marco de App Intents y ofrecer accesos directos, que es lo que permitirá cambiar la configuración del botón lateral, como explica la compañía en un artículo compartido en la página de desarrolladores.

En la Unión Europea, la Ley de Mercados Digitales (DMA) también exige a Apple que permita cambiar Siri por otro asistente de voz de terceros, en una apertura similar a la que ha facilitado la instalación de tiendas de terceros o sustituir aplicaciones predeterminadas, como el correo o el navegador.