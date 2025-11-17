Hamás rechaza la fuerza multinacional prevista en la nueva resolución del Consejo de Seguridad

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha expresado su rechazo a la Resolución 2803 aprobada este lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU y ha criticado en particular el despliegue previsto de una fuerza multinacional en la Franja de Gaza conforme al plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Asignar tareas y funciones a una fuerza internacional dentro de la Franja de Gaza, incluido el desarme de la resistencia, la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto en nombre de la ocupación", ha indicado el grupo palestino en un comunicado.

Hamás ha rechazado un eventual desarme porque "las armas de la resistencia están vinculadas a la existencia de la ocupación" y argumenta que solo podría desarmarse dentro de un "proceso político que garantice el fin de la ocupación, el establecimiento de un Estado y la autodeterminación".

Así, Hamás considera que esta iniciativa "impone un mecanismo para lograr los objetivos que la ocupación (israelí) no ha conseguido alcanzar mediante su brutal guerra de exterminio" y advierte de que "resistir la ocupación por todos los medios es un derecho legítimo garantizado por las leyes y convenciones internacionales".

Además, subraya que la nueva resolución del Consejo de Seguridad "no satisface las demandas y los derechos políticos y humanitarios de nuestro pueblo palestino" y recuerda que "los efectos y las repercusiones de esta guerra persisten hasta el día de hoy, a pesar del fin declarado de la guerra según el plan del presidente Trump".

Por ello, apela a desvincular la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza de "la politización, el chantaje o los mecanismos complejos" ante la "catástrofe humanitaria sin precedentes creada por la ocupación".

Lamenta también Hamás que esta resolución "separa la Franja de Gaza del resto de los territorios palestinos e intenta imponer una nueva realidad" y defiende la necesidad de crear un estado palestino con capital en Jerusalén.

La Resolución 2803 ha sido aprobada en el Consejo de Seguridad a iniciativa de Estados Unidos con trece votos a favor, dos abstenciones --China y Rusia-- y ningún voto en contra.

El denominado Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza de 20 puntos de Trump, ahora convertido en resolución del Consejo de Seguridad, incluye la creación de una Junta de Paz que será presidida por el propio Trump y que tendrá la última palabra en las cuestiones relativas al gobierno de la Franja de Gaza, gestionado por tecnócratas palestinos.

Además prevé la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización de 20.000 efectivos que permita avanzar hacia las siguientes fases del plan de paz, que en última instancia contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la posible creación de un estado palestino.