Agencias

Venezuela deja en libertad al francés Camilo Castro, detenido desde junio

Guardar

Las autoridades venezolanas han dejado en libertad al ciudadano francés Camilo Castro, un profesor de yoga de 41 años que desde junio detenido bajo circunstancias no esclarecidas en una situación que organizaciones como Amnistía Internacional denunciaban como una posible desaparición forzada.

"Camilo Castro está libre", ha anunciado el presidente francés, Emmanuel Macron, casi cinco meses después de que el profesor de yoga fuera dado por desaparecido el 26 de junio en un puesto fronterizo entre Venezuela y Colombia al que había acudido para renovar su visado de residencia colombiano.

"Francia a veces avanza en silencio, pero siempre con determinación y serenidad: así es como protegemos a los nuestros", ha añadido el mandatario en su cuenta de la red social X.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha añadido que Castro está "a salvo" y a bordo del avión que lo lleva a Francia, donde se reunirá con su familia "en cuestión de horas", según otro mensaje, tabmién publicado en X.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Apple exigirá a las aplicaciones consentimiento para compartir datos con IA de terceros

Los desarrolladores deberán pedir autorización expresa antes de transferir información privada a sistemas automatizados de otras compañías, mientras la plataforma impone controles de edad más estrictos y combate la imitación de productos digitales en su tienda oficial

Apple exigirá a las aplicaciones

Los chilenos acuden a votar en una primera vuelta con cinco millones de nuevos electores 'obligados'

Los chilenos acuden a votar

Detenido un grupo criminal que favorecía la inmigración irregular con parejas de hecho ficticias

Detenido un grupo criminal que

Día de luto oficial en Las Gabias tras la muerte de una niña en el incendio de una vivienda

El municipio suspendió actividades previstas y mantiene banderas a media asta mientras la Guardia Civil realiza pesquisas sobre el origen de las llamas, ocurriendo el hecho en una vivienda donde también resultó lesionado otro menor según autoridades locales

Día de luto oficial en

El PSOE quiere que el Congreso respalde los procesos democráticos en Iberoamérica ante el ascenso de los "populismos"

El PSOE quiere que el