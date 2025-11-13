Exdirector del FBI busca impugnar la designación de la fiscal federal que lidera su acusación

Washington, 13 nov (EFE).- La defensa del exdirector del FBI James Comey presentó este jueves argumentos que buscan impugnar la designación de Lindsey Halligan, la fiscal federal interina escogida por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para liderar los casos contra de sus oponentes políticos.

En la audiencia, celebrada en el tribunal federal del Distrito Este de Virginia -donde Halligan radicó la imputación contra Comey por delitos de declaración falsa y obstrucción-, se debatió si la actual fiscal interina ocupaba el cargo de manera legal cuando levantó la acusación contra el veterano abogado.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también acusada por la exabogada personal de Trump, tramita un caso separado de impugnación, pero ha unido fuerzas con Comey para solicitar la desestimación de ambos procesos si el tribunal determina que Halligan fue nombrada indebidamente por el mandatario republicano en septiembre pasado.

Ambas defensas insisten en la necesidad de esta "drástica" medida al tener en cuenta la "inusual" manera en la que Halligan, de 36 años y sin experiencia previa como fiscal, presentó personalmente las acusaciones en documentos que solamente llevan su firma, después de que varios de sus subordinados se negaran a hacerlo.

"Cuando la señora Halligan se presentó ante el gran jurado, era una persona privada", insistió el abogado de James, Abbe Lowell, quien argumentó que la fiscal no tiene la autoridad para imputar porque no fue confirmada por el Senado, como es usual en el proceso de designación de jueces y fiscales federales.

La defensa de Comey advirtió, por su parte, que "es bastante evidente que el Gobierno buscaba nombrar a cualquier persona antes de que expirara el plazo de prescripción" de los supuestos delitos del exjefe de inteligencia.

Durante la sesión, la jueza federal Cameron McGowan Currie anunció que dará un veredicto en las próximas dos semanas.

En las primeras audiencias, los abogados de Comey y James ya habían asegurado que los cargos carecían de fundamento legal, al cuestionar la validez de la designación de la letrada.

Halligan fue nombrada por Trump como fiscal federal interina de Virginia el 22 de septiembre, luego de que su antecesor, Erik Siebert, renunciara por aparente presión del presidente tras cuestionar la solidez de las evidencias para seguir adelante con los casos contra Comey y James.

Solo tres días después, la nueva fiscal presentó la imputación contra el exjefe del FBI, devenido en crítico acérrimo de Trump.

Semanas más tarde, Halligan levantó cargos por fraude bancario y supuesta mentira a una institución financiera contra James, que lideró una demanda civil en Nueva York contra Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump, que derivaron en una sentencia por quinientos millones de dólares en 2024.

Tanto Comey como James se declararon no culpables y tienen juicios programados para enero próximo.