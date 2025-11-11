Agencias

Registrado un apagón total en República Dominicana

Guardar

La compañía estatal de energía de República Dominicana (Empresa de Transmisión de Electricidad, ETED) ha informado este martes de que se ha producido un apagón total en el país latinoamericano debido a una avería originada en el sistema eléctrico.

La entidad ha asegurado que se ha desplegado un "amplio equipo técnico para trabajar en la corrección del incidente, con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Según ETED, el problema se ha originado en las unidades ubicadas en San Pedro de Macorís y en Quisqueya (sureste) y ha afectado a "las demás plantas de transmisión y generación de electricidad". Así, se ha disculpado con la población por las molestias causadas.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echeverría, ha explicado que el fallo ha tenido lugar sobre las 13.20 horas (hora local) y ha ocasionado "una interrupción general del servicio eléctrico a nivel nacional".

Tras ello, se han activado los equipos técnicos de todas las entidades del sector para restablecer el servicio. El Comité de Fallas ya ha iniciado una investigación para determinar las causas del incidente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carlos Sainz: "No ha sido nuestro fin de semana, ni de Williams ni el mío"

Carlos Sainz: "No ha sido

Rusia prohíbe la entrada a 30 japoneses, la mayoría periodistas

Rusia prohíbe la entrada a

Fernando Alonso: "No puedo ser del todo sincero, pero creo que todos mejoran bastante"

Fernando Alonso: "No puedo ser

AMP. Luis de la Fuente, sobre la desconvocatoria de Lamine: "Nunca había vivido una situación así"

AMP. Luis de la Fuente,

El secretario general de la ONU pide investigar el atentado en Pakistán y la explosión en India

El secretario general de la