Kallas promete la expansión de la misión de seguridad marítima CRIMARIO de la UE a América Latina y el Caribe

La alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha prometido la expansión a América Latina y el Caribe de las llamadas Rutas Marítimas Críticas en un esfuerzo para combatir la criminalidad en el mar.

El proyecto Rutas Marítimas Críticas de la UE, EU CRIMARIO, fue lanzado por vez primera en 2015 para ayudar a los socios regionales de la UE a combatir amenazas marítimas como la pesca ilegal, la piratería y la delincuencia organizada transnacional.

EU CRIMARIO entró en su tercera fase en octubre de este año para reforzar su apoyo a los países del Indo-Pacífico y ampliar su alcance a América Central y Latina, incluyendo la costa atlántica y potencialmente el Caribe.

"Me complace anunciar que ampliaremos el programa Rutas Marítimas Críticas de la UE a toda la región", ha hecho saber Kallas durante su comparecencia en la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe (CELAC) que se está celebrando este domingo en Santa Marta (Colombia).

"Esto reforzará la forma en que compartimos información y actuamos conjuntamente para combatir la delincuencia marítima".

Además, Kallas ha prometido igualmente que aumentará el respaldo de la UE a los programas actuales de lucha contra el crimen, así como la coordinación entre la Europol y las fuerzas de seguridad de los países CELAC.