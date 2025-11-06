Agencias

La española Olatz Rivera arbitrará la final del Mundial Femenino sub-17 en Marruecos

Guardar

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha designado a la árbitra vasca Olatz Rivera para dirigir el próximo sábado (20.00 horas) en Rabat (Marruecos) la final del Mundial Femenino sub-17, que enfrentará a las selecciones de Corea del Norte y de Países Bajos, y a su lado estará la asturiana Eliana Fernández como árbitra asistente principal.

"Una gran noticia para las dos colegiadas y para el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol en su apuesta decidida y firme por el arbitraje femenino en España", indicó este jueves la propia RFEF en su página web.

"Olatz es internacional desde 2025 y pertenece al grupo Élite de UEFA junto con su compañera española Marta Huerta. La árbitra vasca debutó en Primera División femenina en 2017 y desde la pasada temporada también dirige encuentros en Primera Federación masculina", añadió la nota de prensa.

Esta designación, según zanjó la misma nota, "supone un nuevo éxito internacional para la colegiada española que ya este pasado verano fue elegida por UEFA para estar presente en la Eurocopa Femenina disputada en Suiza donde dirigió el encuentro entre Polonia y Dinamarca".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Crónica del Liverpool - Real Madrid: 1-0

Crónica del Liverpool - Real

Las autoridades francesas descartan que el detenido por el atropello en Oléron tenga vínculos con el terrorismo

Las autoridades francesas descartan que

Mohamed VI declara el 31 de octubre como Fiesta de la Unidad tras el apoyo de ONU a plan para Sáhara Occidental

Mohamed VI declara el 31

El Rey destaca "el coraje y la perseverancia" de los periodistas en las guerras

El Rey destaca "el coraje

Bélgica cierra su espacio aéreo por la presencia de drones en el aeropuerto de Bruselas

Bélgica cierra su espacio aéreo