British Telecom gana 740 millones en su primer semestre fiscal, un 13,77% menos, y confirma previsiones

por título

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

British Telecom (BT) registró un beneficio neto de 651 millones de libras (740 millones de euros) en la primera mitad de su año fiscal (que terminó el 30 de septiembre), lo cual supone un 13,77% menos que los 755 millones de libras (858 millones de euros) del mismo periodo de 2024, según las cuentas presentadas por la compañía este jueves, en las que también ha confirmado las previsiones para el ejercicio actual.

La facturación de la compañía en el periodo ascendió a 9.810 millones de libras (11.149 millones de euros), un 3% menos en comparación con los 10.117 millones de libras (11.498 millones de euros) que ingresó en la primera mitad de su ejercicio fiscal anterior.

Por otro lado, el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado de BT se situó en 4.126 millones de libras (4.689 millones de euros), en línea (-0,14%) con los 4.132 millones de libras (4.696 millones de euros) que registró 12 meses antes.

Además, los gastos de capital ('capex') se situaron en 2.443 millones de libras (2.776 millones de euros), un 7,66% más que los 2.269 millones de libras (2.579 millones de euros) de su primer semestre fiscal anterior.

En tanto, la deuda financiera neta de la compañía al cierre de septiembre alcanzó los 20.853 millones de libras (23.700 millones de euros), lo que supone un incremento interanual del 2,9% en comparación con los 20.267 millones de libras (23.034 millones de euros) registrados al término de la primera mitad de su año fiscal previo.

"BT está cumpliendo con su estrategia (...) Estamos construyendo la columna vertebral digital del Reino Unido, conectando al país como nadie más y acelerando nuestra transformación (...) Fuera del Reino Unido, hemos completado salidas estratégicas y estamos reestructurando nuestra unidad internacional", ha destacado la consejera delegada de British Telecom, Allison Kirkby.

"La transformación de BT está dando resultados antes de lo previsto, ya que nuestro enfoque en el Reino Unido y la simplificación y modernización radicales están ayudando a compensar la disminución de nuestros negocios internacionales y heredados, así como los mayores costes laborales desde el inicio de este año fiscal", ha agregado.

En este contexto, la empresa ha confirmado sus previsiones para el ejercicio actual, que pasan por unos ingresos ajustados de 20.000 millones de libras (22.730 millones de euros), un ebitda ajustado de entre 8.200 y 8.300 millones de libras (entre 9.319 y 9.433 millones de euros) y un flujo de caja libre normalizado de 1.500 millones de libras (1.705 millones de euros).

Por otro lado, el dividendo a cuenta de BT se sitúa en 2,45 peniques (en torno a 0,0278 euros) por título, lo que supone un incremento interanual del 2% en la retribución al accionista.