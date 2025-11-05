Agencias

La nadadora Iris Tió, entre las galardonadas del 18º Premi Dona i Esport

El Ayuntamiento de Barcelona ha condecorado en la 18ª edición de los Premis Dona i Esport a la nadadora Iris Tió, la periodista Alicia Arévalo, la regatista Natàlia Via-Dufresne, la agente deportiva Carlota Planas y el Gràcia Gimnàstic Club.

Estos galardones, otorgados a través del Institut Barcelona Esports (IBE), "reconocen a mujeres y entidades que transforman el deporte desde la igualdad, el talento y la pasión", según indicó este miércoles el Ayuntamiento barcelonés en su página web.

Tió fue elegida como mejor deportista "por su trayectoria en natación artística y por convertirse en la primera española campeona del mundo en solo libre", y Arévalo recibió el premio de comunicación al ser "pionera del periodismo deportivo y voz referente del fútbol femenino en RTVE".

Por su parte, Via-Dufresne se llevó el Premio Mireia Tapiador a la Promoción del Deporte "por su trabajo en la difusión de la vela femenina y el liderazgo de equipos formados íntegramente por mujeres", acorde a la misma nota de prensa del Ayuntamiento.

Planas destacó como mejor directiva tras fundar Unik Sports, primera agencia de representación dirigida por una mujer en España, y el Gràcia Gimnàstic Club sobresalió "por su labor en la promoción de la gimnasia artística, con más de 355 licencias femeninas y más de 200 medallas".

David Escudé, concejal de Deportes, felicitó a las premiadas y dijo que "cada vez hay más compromiso por visibilizar a las mujeres en todas las disciplinas". "Este premio refleja el momento de cambio hacia una igualdad real", añadió Escudé en una gala celebrada en el Saló de Cent del Ayuntamiento.

EuropaPress

