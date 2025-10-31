Agencias

Trump niega estar considerando atacar Venezuela

Guardar

Washington, 31 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes estar considerando atacar Venezuela después de que el Miami Herald y The Wall Street Journal afirmasen que la Administración de Trump se prepara para hacerlo contra instalaciones militares en el país.

Trump fue preguntado cuando iba a bordo del Air Force One sobre las informaciones publicadas en estos medios, en base a una conversación con fuentes cercana a la Administración, y respondió: "No, no son verdad".

El mandatario no desarrolló su respuesta y volvió a dar la misma cuando se le repreguntó sobre decisiones militar contra Venezuela.

Según el diario de Miami, los ataques desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas", sin embargo, el WSJ matizaba que la decisión aún estaba sobre la mesa.

De llevarse a cabo supondrían una escalada de las tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro después del despliegue militar en el Caribe -que pronto contará con la presencia del mayor portaaviones estadounidense- y los ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de que están cargadas con drogas y se dirigen hacia EE.UU..

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos quince ataques letales contra supuestas narcolanchas que han dejado hasta 61 muertos.

La ONU acusó a la Administración de Trump de haber "violado el derecho internacional" con estos ataques que considera "ejecuciones extrajudiciales".

"Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin", exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá a la resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Rey asiste mañana a la inauguración del Gran Museo Egipcio

El Rey asiste mañana a

El Departamento de Justicia de EEUU investiga a la fundación Black Lives Matter, según CBS

Infobae

Bessent espera que China cumpla con los acuerdos sobre tierras raras o restaurará los aranceles

Bessent espera que China cumpla

Las milicias de Hamás anuncian que entregarán este domingo los tres cadáveres de rehenes israelíes

Las milicias de Hamás anuncian

Rusia envía una nota de protesta a Japón por la realización de maniobras militares cerca de su frontera

Rusia envía una nota de