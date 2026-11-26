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El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con su homólogo del Gobierno libio en Trípoli para intentar calmar los ánimos tras el bombardeo ucraniano de esta semana contra una corbeta rusa en el este del país.

El ataque costó las vidas de dos militares del Ejército libio del este del país, la autoridad paralela libia. No obstante, y a pesar de sus diferencias, el Gobierno reconocido internacionalmente y con sede en Trípoli se tomó el bombardeo como una afrenta nacional que llegó a describir como una "declaración de guerra".

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Por ello, Sibiga ha querido reafirmar ante su homólogo "el respeto de Ucrania hacia la soberanía, la unidad y la independencia del Estado de Libia" y subrayado "los vínculos históricos entre ambos países", según el comunicado del Ministerio de Exteriores de Trípoli publicado en sus redes sociales.

Sibiga, además, "extendió sus condolencias al pueblo libio" por las víctimas del ataque contra el puerto de Benghazi. Lo último que desea su país, ha incidido, "es que Libia se convierta en parte de conflicto alguno o se convierta en escenario de conflicto alguno o de transferencia de enfrentamientos".

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El ministro de Exteriores ucraniano ha querido aclarar que todo se debe a las "circunstancias que atraviesa su país y los desafíos que comporta" la guerra con Rusia, "que afecta al desarrollo de los acontecimientos".

"Al concluir la llamada", concluye el comunicado, "ambas partes enfatizaron la importancia de continuar las consultas y la coordinación de una manera que sirva a sus intereses compartidos y contribuya a fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los dos países".

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