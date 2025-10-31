Fuerza Armada de Venezuela destruye dos avionetas supuestamente vinculadas al narcotráfico

Caracas, 30 oct (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela destruyó dos avionetas supuestamente vinculadas al narcotráfico, informó este jueves la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia).

En Instagram, la ZODI, que hace parte del Ejército, detalló que las dos aeronaves ingresaron al espacio aéreo venezolano con el transpondedor apagado -un dispositivo que responde a las señales de radar- y violaron la soberanía y defensa nacional.

A continuación, las dos avionetas fueron detectadas por radares militares y, en consecuencia, declaradas como "blancos a la ejecución operativa", especificó la ZODI.

Igualmente, indicó que el Ejército desplegó dos cazas para localizar a las aeronaves, que finalmente fueron destruidas en Apure, aunque no se detalló si se hizo en el aire o en tierra.

Tampoco se informó si hubo fallecidos o detenidos.

Este martes, la FANB interceptó otra aeronave proveniente de las islas del Caribe que ingresó a territorio venezolano de manera "furtiva" y sin autorización, informó el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

La aeronave -identificada por Hernández Lárez como CESSNA 310, siglas XBRED- se dirigió a Apure y aterrizó en una "pista fronteriza no autorizada" del municipio Rómulo Gallegos, por lo que se procedió a la interceptación en tierra.

La fuente tampoco no especificó si hubo detenidos o fallecidos en este operativo.

Venezuela suma 23 aeronaves destruidas durante 2025, según información oficial.

El Gobierno venezolano es acusado por Estados Unidos de formar parte de las redes de narcotráfico que transportan drogas a Norteamérica, un argumento que Washington esgrime para mantener su despliegue militar en aguas del Caribe y atacar lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico.

En estos ataques, más de 60 personas han fallecido en lo que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, tacha de "ejecuciones extrajudiciales".