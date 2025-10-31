Al menos 150 muertos por las protestas electorales en Tanzania, según fuentes sanitarias

Dar es Salam, 31 oct (EFE).- Al menos 150 personas han muerto en las protestas desatadas en Dar es Salam, capital económica de Tanzania, desde las elecciones generales del pasado miércoles, duramente reprimidas por la Policía, confirmaron a EFE este viernes fuentes sanitarias.
Según detalló a EFE un enfermero del Hospital Nacional Muhimbili, uno de los principales del país, el centro ha recibido hasta el momento 150 cuerpos.
Las protestas continuaron este viernes en la tercera jornada de movilizaciones motivadas por denuncias de fraude y represión durante el proceso electoral, registradas en ciudades como Dar es Salam, Arusha (norte) o Mbeya (oeste).
Últimas Noticias
Alejandra Osborne asegura que está a favor de un encuentro con el hijo de Gabriela Guillén
Tras ser consultada en un evento reciente, la hija de Bertín Osborne afirmó que buscan una reunión familiar con el bebé de Gabriela Guillén, aunque subrayó la importancia de planificar un ambiente idóneo y contar con la participación de su padre
El líder del partido D66 celebra su victoria en las elecciones a pocas horas de que finalice el recuento
La tasa de desempleo de Brasil se sitúa en mínimos históricos en el tercer trimestre del año, hasta el 5,3%
Jefe de la NASA responde a Kim Kardashian que EEUU sí llegó a la Luna en 1969
La economía turística de México crece un 0,4 % en segundo trimestre de 2025