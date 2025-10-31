Al menos 150 muertos por las protestas electorales en Tanzania, según fuentes sanitarias

Dar es Salam, 31 oct (EFE).- Al menos 150 personas han muerto en las protestas desatadas en Dar es Salam, capital económica de Tanzania, desde las elecciones generales del pasado miércoles, duramente reprimidas por la Policía, confirmaron a EFE este viernes fuentes sanitarias.

Según detalló a EFE un enfermero del Hospital Nacional Muhimbili, uno de los principales del país, el centro ha recibido hasta el momento 150 cuerpos.

Las protestas continuaron este viernes en la tercera jornada de movilizaciones motivadas por denuncias de fraude y represión durante el proceso electoral, registradas en ciudades como Dar es Salam, Arusha (norte) o Mbeya (oeste).