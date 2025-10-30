Agencias

(AMP) Telefónica cierra la venta de su filial en Ecuador a Millicom por 329 millones

Por Newsroom Infobae

Guardar

Telefónica ha cerrado la venta de su filial en Ecuador (Otecel) a Millicom Spain por 380 millones de dólares (329 millones de euros al tipo de cambio actual), según ha informado la compañía a última hora de este jueves a través de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV).

La operadora ha señalado que el cierre de la operación implica "una reducción de la deuda financiera neta del grupo Telefónica de aproximadamente 273 millones de euros".

La operación se enmarca en la política de gestión de cartera de activos de Telefónica y "está alineada con su estrategia de reducir la exposición a Hispanoamérica".

Hasta el momento, además de su salida de Ecuador, la compañía ya ha concretado la venta de sus subsidiarias en Argentina (al grupo Clarín por unos 1.190 millones de euros), Perú (a la argentina Integra Tec International por 900.000 euros), Uruguay (a Millicom Spain por 389 millones de euros) y Colombia (a Millicom por 368 millones de euros).

Además, a comienzos de este mes informó de la recepción de varias ofertas no vinculantes por su filial chilena, en la cual se han interesado, al menos de forma pública, la teleco America Móvil --propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo-- y la chilena Entel.

La filial de Telefónica en Ecuador cuenta con unos 5,4 millones de clientes y su cuota de mercado en el país se situaba en torno al 29% al cierre del primer trimestre del ejercicio, por detrás de Claro (53% y 9,6 millones de clientes) y por encima de CNT (18% con 3,2 millones de clientes).

"Tras una trayectoria que transformó la conectividad y acercó la tecnología a millones de personas, Telefónica culmina su etapa como operador en Ecuador, dejando una compañía moderna, reconocida por su impacto en el ecosistema digital y con un legado social que trascendió fronteras", ha destacado la teleco en un comunicado.

En este contexto, el consejero delegado de Telefónica Hispam, Alfonso Gómez, ha resaltado que la empresa se va del país orgullosa de haber contribuido a su desarrollo digital durante dos décadas y de dejar una compañía con "una operación sólida, moderna y preparada para el futuro".

"Le deseamos a Millicom el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que comienza hoy", ha añadido el directivo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El huracán 'Melissa' golpea Jamaica en categoría 5 y llega a Cuba, donde ya hay más de 735.000 evacuados

Más de 735.000 personas han sido desalojadas de zonas vulnerables en Cuba ante la inminente llegada de un potente ciclón que ya devastó Jamaica, con daños considerables en viviendas, infraestructuras y hospitales, según autoridades locales

El huracán 'Melissa' golpea Jamaica

El Pleno del Congreso arranca hoy con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la dana

La Cámara baja rendirá homenaje a las víctimas de la tragedia ocurrida hace un año en Valencia, mientras se prepara una sesión clave donde se abordarán responsabilidades políticas, apoyo a afectados y nuevas medidas tras el desastre

El Pleno del Congreso arranca

Santander obtiene un beneficio récord de 10.337 millones de euros hasta septiembre, un 11% más

El grupo financiero reporta ganancias históricas impulsadas por el alza en comisiones, mayor rentabilidad y mejoras en eficiencia operativa, acumulando seis trimestres con cifras sin precedentes según comunicado remitido a la CNMV, con fuerte crecimiento interanual

Santander obtiene un beneficio récord

Trump alega que Israel "tiene derecho" a tomar represalias en la Franja de Gaza

Donald Trump, desde el Air Force One, anunció a la prensa que la escalada de violencia en Gaza no altera el alto el fuego respaldado por Washington y subrayó que Hamás es un actor menor en las negociaciones regionales

Trump alega que Israel "tiene

La ONU subraya que "los ensayos nucleares jamás pueden permitirse" tras las declaraciones de Trump

La ONU subraya que "los