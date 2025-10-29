Rivaldo, sobre Xabi Alonso y Vinicius: "Puede no gustarle ver a otro futbolista ser la gran estrella"

Rivaldo vinculó la frustración de Vinicius Júnior en el clásico a las frecuentes sustituciones que ha vivido el delantero. El exjugador brasileño sostuvo que, aunque no comparte la reacción del futbolista tras su salida del terreno de juego, entiende su molestia debido a que este tipo de situaciones no se limita a un solo partido, según informó Betfair y publicó el medio. En ese mismo contexto, Rivaldo insistió en la necesidad de apoyar a su compatriota tras su protagonismo en el encuentro y resaltó que el jugador estaba rindiendo a un nivel notable frente al FC Barcelona, participando de forma directa en el segundo gol del Real Madrid y contribuyendo en el ataque.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Betfair, Rivaldo explicó que “la reacción de Vinicius Júnior no fue correcta, porque dijo algunas cosas malas, y eso, claro, queda feo. Pero se puede entender su enfado: estaba jugando bien, fue protagonista, participó en el segundo gol, y mantenía bien el balón arriba. Creo que se irritó, no sólo por la sustitución en sí, sino porque ya le ha ocurrido en otros partidos, ya ha estado en el banquillo”. Ante la pregunta sobre si Xabi Alonso, entrenador del equipo, mantiene algún asunto personal con el jugador, Rivaldo señaló la posibilidad de que el técnico busque afianzar su autoridad ante el grupo eligiendo a figuras prominentes para las sustituciones.

Según publicó Betfair y reflejó el medio, Rivaldo subrayó que Vinicius viene de recibir el reconocimiento al Mejor Jugador del Mundo otorgado por la FIFA, lo cual, a su juicio, debería tener peso en las decisiones respecto a su presencia en el campo. “Le guste o no a la gente hoy Vinicius sigue siendo el mejor jugador del mundo por la FIFA. Sinceramente, un jugador como Vinicius, que vale tanto para el Real Madrid y es patrimonio del club, no puede pasarse siete partidos siendo sustituido. Y menos en un Clásico que lo estaba ganando por la mínima, que el Barcelona podía empatar y que él, Vinicius, podía terminar de decidirlo”, declaró el exinternacional brasileño.

Rivaldo también se refirió a la gestión del entrenador, apuntando que un técnico que en su día fue un futbolista exitoso puede experimentar incomodidad cuando percibe que otra estrella emerge en el vestuario. “A veces el entrenador, por haber sido un gran jugador y campeón, puede no gustarle ver a otro futbolista ser la gran estrella”, expresó Rivaldo en declaraciones a Betfair. Agregó que la dinámica de grupo a veces obliga al técnico a dar un golpe de autoridad utilizando a uno de los jugadores más destacados como ejemplo. Al respecto, el exjugador señaló: “Es una forma de mostrar autoridad. Algo así como decir 'Si puedo hacerlo con Vinicius, puedo hacerlo con cualquiera'”.

En relación con el planteamiento táctico y la actuación del FC Barcelona, Rivaldo aseguró que el equipo catalán no alcanzó su mejor versión durante el Clásico. Dijo que “no vi a un gran Barcelona, como en otras ocasiones”, argumentando que la ausencia de futbolistas como Raphinha o Lewandowski tuvo un impacto. Según difundió el medio a partir del testimonio de Rivaldo, la conexión entre estos jugadores y Lamine suele favorecer un mejor funcionamiento colectivo, aunque frente al Real Madrid el rendimiento se mostró irregular.

El exinternacional también señaló que las polémicas arbitrales volvieron a estar presentes en algunas jugadas clave en favor del Real Madrid, pero consideró que el resultado refleja la situación actual de ambos planteles. A pesar de que el equipo blanco amplió su ventaja en la clasificación, Rivaldo destacó que la temporada apenas ha iniciado y el FC Barcelona dispone de opciones para recortar la diferencia de puntos y aspirar al título.

A lo largo de sus declaraciones, Rivaldo pidió comprensión hacia Vinicius tanto por su papel dentro del equipo como por el contexto de sustituciones que vive. El medio Betfair recogió estas afirmaciones que reflejan el análisis de un exjugador respecto a la complejidad en la gestión de vestuarios con figuras sobresalientes y la presión que enfrentan tanto entrenadores como futbolistas en partidos de máxima exigencia.