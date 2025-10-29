Los 25 municipios con la vivienda más cara se concentran en Baleares, Andalucía, Cataluña, Euskadi y Canarias

Baleares, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Canarias aglutinan los 25 municipios con los precios más elevados para adquirir una vivienda, según el ránking elaborado por Pisos.com, que muestra que Baleares acapara, concretamente, más de la mitad del ranking, con 15 de las localidades más caras a nivel nacional.

De ellos, un total de 14 municipios han elevado más de un 50% el precio de la vivienda en los últimos cuatro años, siendo estos ayuntamientos los de Santa Maria del Camí (80,69%), Andratx (79,49%), Marbella (78,05%), Santa Eulària des Riu (69,65%), Sóller (66,91%), Adeje (66,54%), Bunyola (65,76%), Sant Lluís (63,52%), Sant Antoni de Portmany (62,92%), Benahavís (61,50%), Alcúdia (61,26%), Begur (56,14%), Santanyí (56,12%) y Calvià (55,86%).

Por el contrario, entre los municipios más caros, solo Formentera, Sant Cugat del Vallès y Zarautz han experimentado variaciones por debajo del 20%.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha declarado que la falta de oferta y la escasez de nuevas construcciones dificultan la corrección de esta tendencia a corto plazo, especialmente donde la demanda permanece alta y el suelo disponible es reducido, como es el caso de Baleares.

Además, Font ha añadido que mientras municipios turísticos de Baleares, Costa del Sol y Canarias "se disparan", un mercado residencial de alto poder adquisitivo como Sant Cugat del Vallès muestra un crecimiento más moderado, con una subida del 10,38%, cuando en 2021 era más caro que Andratx, Pollença o Sitges.