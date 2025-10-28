La tailandesa Two Yupa revela la última hora del caso Daniel Sancho: "Se está adaptando muy bien"

Two Yupa, conocida por su vínculo en casos judiciales de alto perfil en Tailandia, señaló que aunque el juicio por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta aún continúa y mantiene en vilo a las partes implicadas, Daniel Sancho, el acusado, ha mostrado una notable capacidad de adaptación a su entorno actual. Según publicó el medio de comunicación, Two Yupa explicó: "Se está adaptando muy bien", refiriéndose al estado de ánimo de Sancho dentro del proceso en curso, que todavía no ha concluido.

De acuerdo con la información divulgada, el caso, en el que Sancho enfrenta una condena por el asesinato de Arrieta, permanece activo en los tribunales tailandeses mientras la familia de la víctima exige justicia y la defensa persiste en la búsqueda de una revisión de la sentencia. Los abogados de Sancho argumentan que existió ausencia de premeditación en los hechos, por lo cual consideran que la sentencia debe ser revisada. El medio detalló que mientras la familia del cirujano solicita el pleno cumplimiento de la ley contra el acusado, los representantes legales de Sancho insisten en la importancia de revisar todas las circunstancias del caso antes de que el proceso concluya.

La mediática traductora tailandesa, quien también es conocida por su relación con el personaje Rappel, brindó su testimonio sobre los recientes acontecimientos en el proceso judicial. "Sí, yo estuve allí. Estuve allí con el jefe de investigación. Bueno, no por trabajo, pero por temas de amigos que fui a visitar. Y bueno, me contaron cosas, pero son algo que no podemos hablar mucho ahora, porque el juicio no es terminado", declaró Two Yupa según consignó el mismo medio, puntualizando así la confidencialidad que rodea la causa hasta que se dicte una resolución final.

Respecto a la actitud y el ánimo de Daniel Sancho, Two Yupa precisó ante el medio: "Te dije que no le voy a decir nada, pero voy a decir algo. Se está adaptando muy bien", remarcando la capacidad del procesado para afrontar la situación judicial y las condiciones en las que se encuentra. No obstante, la traductora dejó en claro su respaldo a la familia de la víctima: "Yo apoyando a la familia de la víctima, siempre. Al doctor Edwin Arrieta y la familia, siempre. Sí. Apoyando a la familia de la víctima y dejamos que la justicia que trabaje a su manera y luego que pongamos cada uno en su sitio donde corresponde, ¿no?".

El desarrollo del caso, reportó la fuente, ha dejado expuestos los distintos matices de las partes involucradas. Two Yupa destacó que comprende el dolor tanto de la familia de la víctima como de la familia del acusado: "A ver, yo entiendo dos partes. Una parte que ha perdido su hijo y otra parte también ha perdido, pero en vida. Es como que, en muerte, pero en vida. Yo entiendo. Los padres, eso tenemos que entender las cosas también. Los padres no tienen la culpa. Entonces los padres sufren de dos partes. Entonces yo lo entiendo. Pero claro, una cosa es que tenemos que dejar en la justicia que trabajen y veremos qué pasa".

Sobre las condiciones en los centros penitenciarios en Tailandia, la mediadora expresó su opinión ante la fuente: "Hay muchas, muchos, como te digo, prisioneros. Es una de las más importantes en el sur de Tailandia. Y yo creo que buena gente, inocentes, allí no están. Están todos delincuentes. Así que creo que están con buena gente, no creo". Estas observaciones ilustran la percepción sobre la realidad carcelaria en el país asiático, uno de los temas que suelen mencionarse en torno a la detención de ciudadanos extranjeros en Tailandia.

Durante su testimonio, Two Yupa hizo mención además al caso de su amigo Frank Cuesta, referente mediático, relatando que atraviesa una etapa complicada y mostrando su disposición a brindarle ayuda: "Bien, somos muy buenos amigos y yo pues ayudando todo lo que pueda. Lo ha pasado muy mal, no sé cómo están las cosas ahora, también esperando. Un poco calmadito, pero como la guerra siempre está". Añadió sobre Cuesta: "Lo ha pasado francamente mal, pero bueno, por tema de, para proteger a los hijos y cosas que no debería hacer, pero bueno, poco a poco las cosas van en su lugar, en su sitio", según recogió el medio.

La evolución del proceso judicial contra Daniel Sancho sigue generando debate público y atención mediática, mientras la familia de la víctima y la defensa mantienen posiciones encontradas frente a la resolución que determinarán las autoridades tailandesas. El estado emocional de Sancho y la postura de quienes testimonian sobre el caso constituyen elementos que aportan a las diversas aristas de esta situación judicial, de acuerdo con lo publicado por el medio de comunicación.