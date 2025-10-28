Antonio Resines, su dardo a Terelu Campos tras pasar el fin de semana en Burgos con las infantas Elena y Cristina

Antonio Resines ha reaparecido públicamente tras su comentadísimo e inesperado fin de semana en Burgos con las infantas Elena y Cristina. Amigas de la mujer del actor, Ana Pérez-Lorente (6), desde que coincidieron en el colegio siendo tan solo unas niñas, las hermanas del Rey Felipe VI disfrutaron de un plan muy especial en paralelo a la presencia del Monarca, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en Asturias para asistir a los Premios Princesa de Asturias, visitando el Museo de la Evolución Humana de la capital burgalesa junto al protagonista de 'Los Serrano' y su esposa.

Una visita cultural que reveló el propio museo a través de sus redes sociales este domingo con una imagen del grupo posando de lo más sonriente, desatando un gran revuelo entre los seguidores de Resines por la naturalidad con la que una vez más ha presumido de la estrecha relación que tiene con las hijas del Rey Juan Carlos, con las que no es la primera vez que le vemos.

Sin nada que decir sobre su fin de semana con las infantas Elena y Cristina, el actor ha presentado este lunes en Madrid su nueva película, 'Cuerpos locos', que protagoniza con Paz Padilla: "Yo no tengo cuerpo loco, no, no nada, pues eso, que es una película estupenda, que la recomendéis y ya está, porque como ya sé lo que vas a preguntar lo siguiente.... Yo no quiero, no quiero que me preguntes" ha apuntado irónico, dejando claro que prefiere no hablar sobre su amistad con las tías de la Princesa Leonor.

Lo que no esperábamos es el dardo que Resines ha lanzado a Terelu Campos cuando la prensa le ha preguntado por las declaraciones de Antonio Banderas lamentando que el público quiere ver en el teatro a estrellas de televisión y no de teatro: "¡Ah, pues a mí me importa un carajo! Me sabía que ibas a ir por ahí. No sabía ni que iba a hacer una obra de teatro, imagínate. Me importa un carajo, sí" ha sentenciado.