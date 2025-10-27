Lucas, su reacción ante el inminente lanzamiento del nuevo single de Andy

El próximo lanzamiento del sencillo de Andy, quien inicia una nueva etapa en solitario después de la disolución del dúo que lo lanzó a la fama, está dando mucho que hablar. El anuncio de la canción titulada 'Marioneta' ha llamado la atención del público, ya que representa un giro significativo en la carrera del artista gaditano.

Mientras se espera con curiosidad este nuevo proyecto y se especula sobre el mensaje de la canción, Lucas continúa al margen de la actividad de su excompañero. El que hace apenas unas semanas parecía ser su amigo no ha querido pronunciarse al respecto, manteniéndose al margen de la repercusión y evitando cualquier interacción con la prensa a pesar del interés generado.

La atención se centra tanto en el futuro del artista como en la evolución de su relación con Lucas, ahora marcada por la distancia. Este lanzamiento supone no solo un reto profesional para Andy, sino también un momento de cambio en la escena musical, en el que ambas trayectorias comienzan caminos separados después de una larga y consolidada carrera musical juntos.