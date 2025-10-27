Detenidos dos menores del centro de Hortaleza por lesiones a educadores tras intento de fuga

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos menores del centro de acogida de Hortaleza por amenazas y lesiones leves a educadores y vigilantes tras un intento de fuga, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El incidente se produjo ayer sobre las 10.27 horas cuando tres internos de origen marroquí trataron de fugarse del centro, ubicado en la calle Valdetorres del Jarama. Una vez descubiertos, se inició una pelea entre los menores, educadores y vigilantes.

Los agentes procedieron a la detención de dos de ellos por delitos de amenazas y lesiones leves. El tercer menor logró escapar y aún no ha sido localizado.

Uno de los menores detenidos tiene 14 años y el otro 17, por lo que ha pasado a disposición del Grupo de Menores de la Policía Nacional, una unidad especializada en delitos que involucran a menores, aunque sus funciones ahora son absorbidas principalmente por las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).