Agencias

Trump recibe al emir de Qatar en el 'Air Force One' en su escala camino de su gira asiática

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mantenido este sábado un encuentro bilateral con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, al que ha trasladado su agradecimiento por su labor para ayudar a lograr un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Paz en Oriente Próximo. Han sido un factor muy importante para ello", ha afirmado Trump junto al emir qatarí a bordo del avión presidencial y ante la prensa que acompaña al mandatario estadounidense.

"Tenemos un Oriente Próximo seguro y queremos mantenerlo así un poco más", ha añadido Trump durante el acto, en el que había una pantalla e televisión en la que se podía ver un combate de artes marciales mixtas UFC. "He estado pensado que hemos aterrizado aquí para repostar. Es un honor tenerle en el avión", ha añadido.

En conversación aparte con la prensa, Trump ha reiterado que solo se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, si hay un acuerdo cerrado sobre Ucrania. "Tengo que saber que vamos a cerrar un acuerdo. No voy a perder mi tiempo", ha argumentado.

Estados Unidos ha cancelado la reunión prevista con Putin en Budapest y la ha aplazado 'sine die'. Además, Washington ha impuesto nuevas sanciones a Rusia por primera vez desde el regreso de Trump a la Casa Blanca por la falta de voluntad de Moscú de poner fin a la guerra en Ucrania.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las autoridades gazatíes afirman que la prórroga a la entrada de prensa busca "ocultar crímenes" de Israel

Las autoridades gazatíes afirman que

AMP. Athenea del Castillo sustituye a la lesionada Salma Paralluelo en la convocatoria ante Suecia

AMP. Athenea del Castillo sustituye

Herido grave un hombre de 34 años tras caer de un patinete y quedarse inconsciente

Herido grave un hombre de

Declarado un incendio en una nave del Polígono de Son Castelló de Palma

Declarado un incendio en una

El nicaragüense Sergio Ramírez gana la VI Bienal de Novela Vargas Llosa con su obra 'El caballo dorado'

El nicaragüense Sergio Ramírez gana