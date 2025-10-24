Miri Pérez-Cabrero, último líder de la edición, da un giro a las nominaciones y decide a los primeros finalistas

Aunque los concursantes todavía no lo saben, queda solo una semana para la gran final de 'Supervivientes All Stars 2'. Tal y como ha anunciado Jorge Javier Vázquez al inicio de la gala de este jueves, este domingo se producirá la emblemática mudanza de los 'últimos supervivientes' a Cayo Paloma, el martes habrá una emocionante expulsión durante la semifinal, y el jueves 30 descubriremos quién es el ganador de la segunda edición del reality de las leyendas.

Tras la expulsión de Carlos Alba en su duelo frente a Rubén Torres, el bombero y Miri Pérez-Cabrero -ganadores del juego de prelíder el pasado martes- se jugaban en una durísima prueba el último collar de líder de la edición. Tras atravesar unas complicadas pasarelas para encontrar las piezas ocultas en sacos en una estructura situada en el medio del mar, tenían que montar un puzzle vertical en la arena, llevándose la victoria el que lograse hacerlo en menos tiempo, o el que colocase más piezas en 15 minutos.

La ganadora tras una trepidante prueba en la que han acabado sin fuerzas, Miri, que con el collar no solo ha logrado la inmunidad (pasando directamente a la final aunque ella no lo sabe), sino que también ha dado un giro a las nominaciones al poder nominar directamente a uno de sus compañeros.

Pero antes tocaba descubrir las votaciones del grupo, una vez que Carlos Alba decidía dar el 'beso de Judas' a Tony Spina tras ser expulsado.

Adara Molinero ha nominado a Torres; Jessica Bueno ha 'echado al fuego' a Adara aunque ha reconocido que no tiene ninguna razón para hacerlo; Tony ha hecho lo propio "por descarte" con Jessica; mientras Torres ha votado a Adara por llevar varias semanas de tranquilidad sin exponerse al veredicto de la audiencia.

Al hacer el recuento, Jorge Javier revelaba que la nominada del grupo era Adara, y que había un triple empate a un punto entre Jessica, Tony y Torres. De ahí que en lugar de meter en la lista a uno de sus compañeros directamente, Miri como líder ha tenido que salvar a uno de los tres.

Y su decisión ha sido un auténtico giro de guión con el que nadie contaba, ya que ha decidido librar de la nominación al compañero con el que más enfrentamientos ha tenido en los casi dos meses que llevan en Honduras: Tony Spina.

"Va a sorprender, pero es que voy a liberar a Tony, siempre me dice que nunca le doy tregua y a mí me gusta darla. Lleva muchas semanas nominado, sobre todo por mí y le voy a dar la tregua que se merece" explicaba, metiendo directamente en la final junto a ella -aunque no lo saben- al marido de Marta Peñate, mientras Adara, Jessica y Torres se jugarán la expulsión a las puertas de la final.