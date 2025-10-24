Cristina Pedroche, sus confesiones más llamativas en su reaparición tras convertirse en madre de su segundo hijo

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz compartían emocionados con sus seguidores el pasado 17 de julio el nacimiento de su segundo hijo, un niño llamado Isai con el que ampliaban la familia tras la llegada al mundo de su primogénia, Laia, el 14 de julio de 2023.

Volcada en sus pequeños y alejada de los focos durante estos tres meses, la presentadora ha reaparecido este jueves en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para sincerarse sobre la intensa etapa personal que está atravesando, y hablar de su inminente regreso al trabajo -que se producirá dentro de dos semanas en 'Zapeando'- con la vista puesta en las Campanadas en el que será su 12º año consecutivo recibiendo el Año Nuevo desde la Puerta del Sol en Atresmedia.

Radiante, y presumiendo de que priorizando el tiempo con sus bebés ha sido ella misma la que se ha peinado y maquillado en su vuelta a televisión, Cristina ha confesado que está viviendo esta segunda maternidad de una manera muy diferente a la primera, y que se ha "perdonado" muchas cosas: "Me he reencontrado con la Cristina antigua" ha reconocido, revelando que la experiencia es un grado y los miedos ahora son muy diferentes a cuando tuvo a Laia.

Más sincera que nunca, y dejando claro que ya no le afectan las críticas, la comunicadora ha presumido de que está compaginando la lactancia materna con sus dos hijos y, como ha asegurado, no dejará de darles el pecho -"destete fisiológico"- hasta que ellos quieran, apuntando que podría ser hasta los 7 años, pero que "si tengo que darle la teta a la niña hasta en la Universidad, se la doy".

Y es que como ha desvelado, el vínculo que tengo tiene con su hija "es brutal" y cree que "lo mejor que he hecho en mi vida es dar la teta" a pesar de que admite que es "duro", que supone "mucha carga" para la madre, y que la "conciliación es casi imposible". "Pero yo soy feliz" ha afirmado rotunda.

"Ahora estoy siendo una madre distinta. Mi hijo es más pachón, le viene todo bien, le llamamos el señor Pedroche porque ha salido a su abuelo materno. Ahora cuando se ponen los dos a llorar a la vez, me saco las tetas y arreglado" ha expresado con naturalidad, afirmando que nada tiene que ver esta Pedroche con la mamá primeriza a la que todo le daba miedo.

Más enamorada que nunca de Dabiz, la presentadora ha revelado que este viernes 24 de octubre cumplen 10 años de casados y, como ha reconocido, le encantaría volver a casarse otra vez pero por la Iglesia, ya que hace una década se dieron el 'sí quiero' ante un notario y vestidos con chándal.

¿Se plantea ampliar la familia? Como ha confesado, "me encantaría tener un tercero, pero Dabiz no quiere y de momento con dos estamos bien", ya que "también me gusta pasar tiempo con mi marido a solas. Creo que lo sensato es dos".

Tras su paso por el programa de Sonsoles Ónega, Cristina ha atendido a las cámaras de Europa Press y se ha sincerado sobre cómo se encuentra y cómo afronta su vuelta al trabajo tras el nacimiento de su segundo hijo: "Mis peques están muy bien, los dos muy grandes, muy buenos, muy sanos que es lo importante, y fabulosos. Y yo mucho mejor, estoy bien, con ganas de volver ya al ruedo" ha confesado.

"Y con Dabiz muy contenta. Me casaría con él cada día de mi vida. Todos los días de mi vida me caso con él. Pero ahora me quiero casar con él por la iglesia" ha expresado cuando le hemos preguntado por su marido, de quien revela que es "lo mejor que me ha pasado en la vida. Él y luego mis hijos".