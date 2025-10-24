Armenta celebra nueva faceta como cantante tras hacer 'trajes a la medida' como compositor

Blanca Escriche

Miami (EE.UU.), 24 oct (EFE).- El artista mexicano Armenta contó en entrevista con EFE que está satisfecho con su nueva etapa como cantautor, y manifestó que quiere colaborar con C. Tangana, Rosalía y Rels B.

Nominado por primera vez a los Billboard Latinos como Mejor Compositor del Año, el mexicano estrenó 'Murakami', su primer corrido de su nueva faceta.

Aunque no se hizo este jueves con el galardón en la entrega de los premios Latin Billboard, que se lo llevó su compatriota Netón Vega con quien comparte el tema 'Loqueando', Armenta aseguró en Miami sentirse "feliz y contento" de haber sido escogido.

Su nominación llegó tras haber escrito temas para artistas como los mexicanos Fuerza Regida, para quienes compuso 'TQM', así como para Peso Pluma, Grupo Frontera y Tito Double P.

"Siempre trato de ser muy honesto con lo que escribo y con el mensaje que quiero transmitir", con "muchos sentimientos y corazón", describió.

Trabajar como compositor es como hacer "un trajecito a la medida" a cada intérprete, declaró el mexicano, quien considera muy importante "saber colocar los temas con cierto artista", para que encajen.

Aunque "en un inicio estaba muy feliz con el simple hecho de dar canciones", se dio cuenta de que quería interpretar sus letras.

A sus 25 años y "en ese proceso de entenderme a mí mismo y entender mi proceso creativo como artista, empecé a componerlas, cantarlas y producirlas", relató.

En agosto Armenta se estrenó como intérprete con su álbum debut 'Pórtate bien', que incluye colaboraciones "entre amigos", con los artistas colombianos Manuel Turizo y Manuel Medrano, y los mexicano 'Chinito' Pacas y Calle 24.

"Ya me lo hago yo todo, con más serenidad, con más profesionalismo, contento y feliz", explicó.

El recibimiento de su álbum ha sido "lindo, me esperaba menos apoyo", admitió, "pero la gente lo ha cogido muy bien, les ha gustado la idea de que yo cante".

La característica voz arrebatada y llena de sentimiento de un artista que empezó a escribir "por enamoradizo a los 12 añitos" no pasó inadvertida entre el público desde el lanzamiento de su proyecto.

El disco, que Armenta describió como "un proceso de evolución", empieza con la vulnerable 'Ansiedad', una "balada instrumentada con beat", continúa con corridos y fusiones del estilo tradicional con ritmos urbanos contemporáneos, y termina con un 'Bolerito' junto a Medrano.

Canción tras canción, Armenta narra partes de su vida "en las que me encontraba un poco perdido".

Si tuviera que quedarse con una colaboración, serían 'Balenciaga' junto al estadounidense de raíces mexicanas DannyLux, cuya suave y melódica voz contrasta con la de Armenta: "Siento que es una canción que le pegamos al clavo, encontramos un punto medio que no esperaba".

Tras el éxito de su álbum debut, Armenta acaba de lanzar 'Murakami', su primer corrido en solitario, que escribió durante la Fashion Week de París.

El legendario cantautor mexicano Joan Sebastian ha sido su mayor referente: "Fue un punto de admiración, porque él era compositor y aparte era intérprete".

De "esa escuela" que le inspiró, forman parte los mexicanos Juan Gabriel y Armando Manzanero, "compositor de todos los éxitos de Luis Miguel", compartió.

Consciente de los problemas que muchos artistas han enfrentado al solicitar visas para presentarse en EE.UU., en especial aquellos mexicanos que cantan corridos, como Los Alegres del Barranco y Grupo Firme, cuyas visas fueron denegadas o sufrieron retrasos, Armenta defendió que "hay corridos y corridos" y que se llaman así "porque narras una historia", en su caso de superación y de poder.

Armenta se define como "un artista de proyectos" y adelantó que "vienen más sencillos para poder encaminar un nuevo disco, con una estética y un concepto que les va a gustar".

Al cantautor le encantaría colaborar con los españoles C. Tangana compositor de 'El Madrileño', cuyo proyecto le "vuela la cabeza", Rosalía y Rels B.

"La música española tiene algo que me gusta, mantienen esa vibra de música viejita. Yo soy mucho de la música viejita", reveló, y anunció su 'Pórtate bien Tour 2026', por México y Estados Unidos, "y Dios quiera en algún punto cruzar el charco". EFE

