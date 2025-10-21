Agencias

Rusia rechaza un alto el fuego en Ucrania y apunta que violaría lo acordado por Trump y Putin en Alaska

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha rechazado las peticiones de alto el fuego en Ucrania que vuelven a sonar desde varias capitales europeas y han advertido de que contradice lo acordado por los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, durante la cumbre que se celebró en agosto, en Alaska.

Lavrov ha insistido en la idea defendida por el Kremlin durante toda la guerra de que un alto el fuego serviría a Ucrania para rearmarse y preparar nuevos ataques y pone como ejemplo el sabotaje al gasoducto Nord Stream.

Asimismo, ha acusado a líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, de reclamar un alto el fuego a la vez que defiende "públicamente que nadie podrá limitar el suministro de armas al régimen de Kiev", informa la agencia TASS.

"Ha quedado claro inmediatamente por qué era necesario este alto el fuego", ha ironizado el jefe de la diplomacia rusa que de igual forma ha señalado que parar el conflicto "significaría olvidar las causas profundas" que explican el inicio de la invasión, de la que se cumplen ya más de dos años y medios.

Lavrov también ha puesto de relieve que paralizar los combates chocaría con lo pactado por los presidente Putin y Trump en sus "largas negociaciones" en la localidad de Anchorage. "Rusia no ha cambiado su postura en relación con los acuerdos alcanzados en Alaska", ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un obrero español explica cuánto se puede ganar en Australia: "Solo con las horas extras pagas el alquiler y la comida"

Infobae

Israel dice que "no acepta ninguna excusa" de Hamás sobre el retraso en la entrega de cadáveres de rehenes

Israel dice que "no acepta

Douglas Massey alerta de que el movimiento 'MAGA' quiere recuperar la segregación de negros en EEUU

Douglas Massey alerta de que

El brazo armado de Hamás asegura que entregará hoy en Gaza los cadáveres de otros dos rehenes israelíes

El brazo armado de Hamás

realme GT 8 Pro, con cámara RICOH GR y teleobjetivo periscopio de 200MP, lleva la fotografía callejera más lejos

realme GT 8 Pro, con