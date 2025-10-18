(Pre) El Elche y un recuperado Athletic miden ambición, y Celta y Real Sociedad buscan salir de abajo

Elche CF y Athletic Club se enfrentarán este domingo (14.00 horas) en la jornada 9, empatados ambos a 13 puntos y buscando asentarse en el top 6 de la LaLiga EA Sports, mientras que el RC Celta recibirá en Vigo a la Real Sociedad a las 16.15 horas en un partido donde los locales quieren lograr su primer triunfo liguero y los donostiarras salir del descenso, quedando para las 18.30 horas el Levante UD vs Rayo Vallecano.

El Estadio Martínez Valero vivirá un duelo en la zona noble de la tabla clasificatoria. Los ilicitanos son séptimos con 13 puntos, los mismos que los vizcaínos y que el quinto clasificado, y están siendo la revelación en este inicio liguero. Ahora, ante un rival de Champions quieren confirmar su gran momento con una victoria que haga olvidar la derrota sufrida en la anterior jornada ante el Deportivo Alavés.

Los pupilos de Eder Sarabia, hijo del mítico delantero 'león' Manu Sarabia y para el que será un partido especial, buscarán seguir con su buena racha como locales, habiendo sacado 10 de 12 puntos posibles y habiendo hilvanado tres triunfos. Esa racha intentará cortar el Athletic, que ha perdido sus tres últimos partidos lejos de San Mamés, pero que visita un campo donde en su último compromiso goleó por 1-4.

Además, los pupilos de Ernesto Valverde llegan a la novena jornada tras conseguir un triunfo muy necesario ante el Mallorca en San Mamés, que cortaba una racha de seis partidos sin ganar --cinco derrotas y un empate--. Una victoria balsámica a la que se une la recuperación de varios jugadores muy importantes para el equipo. Por primera vez desde la jornada 3 podrán coincidir sobre el césped los hermanos Williams y Oihan Sancet, todos ellos con problemas físicos en el últimos mes.

Precisamente los Williams serán dos de las principales amenazas para el Elche. Tanto Nico como Iñaki tienen buenos recuerdos de sus visitas al Martínez Valero, ya que ambos se estrenaron ahí como goleadores en Liga. Y para acompañarlos en ataque, Gorka Guruzeta apunta a titular por cuarta vez en los últimos cinco partidos, aunque el partido de Champions del próximo miércoles ante el Qarabag podría provocar rotaciones.

En el apartado de bajas, Sarabia tendrá que hacer frente en defensa a la de David Affengruber, por el que podría entrar John Cheteuya, aunque recupera al internacional sub-20 Rodrigo Mendoza, ausente en los últimos tres encuentros. Por su parte, Valverde, suma a las recuperaciones de los anteriormente mencionados Nico Williams, Iñaki Williams y Oihan Sancet, las de Mikel Vesga y Alex Berenguer.

Por su parte, Celta y Real Sociedad vivirán un duelo con muchos más apuros en Balaídos. Ambos equipos, que aspiraban al inicio del curso a estar peleando por los puestos europeos, están sumidos en la parte baja de la clasificación y necesitan el triunfo para poder respirar.

Los vigueses, que el jueves volverán a la Liga Europa recibiendo al Niza, buscan su primera victoria liguera de esta temporada. Hasta el momento, su resultado más repetido ha sido el empate a uno, repitiéndolo hasta en seis ocasiones, lo que le ha permitido sumar seis puntos, los mismos que el Girona, que marca los puestos de descenso.

Y si compleja es la situación del Celta, peor es la de una Real Sociedad que va penúltima en la tabla con cinco puntos. Los de Sergio Francisco, que podría jugarse el puesto en Vigo, necesitan lograr su primera victoria lejos de Anoeta para salir de los puestos de descenso, algo que han conseguido en seis de sus últimas seis visitas a Balaídos.

El Celta no contará con Williot Swedberg ni con Mihailo Ristic, ambos lesionados, pero sí con Borja Iglesias; pese a no estar acertado con España, el 'Panda' buscará prolongar su buen momento con su club, con el que ha marcado seis goles en los últimos siete partidos. Por su parte, en la Real Sociedad, que recupera a Aritz Elustondo y Jon Martín, será baja el delantero Orri Óskarsson por lesión.

LEVANTE Y RAYO APELAN POR LA TRANQUILIDAD EN EL CIUTAT

Por último, Levante y Rayo vivirán un encuentro entre dos equipos que buscan tres puntos que les permitan respirar lejos del descenso. Los locales, que ganaron en Oviedo en la última jornada (0-2), quieren celebrar su primer triunfo como locales de la temporada, una empresa que buscarán impedir los madrileños, que también vienen de ganar a domicilio antes del parón de selecciones --ante la Real Sociedad (0-1)--.

Un partido en el que los 'granotas', que no pierden en casa ante el Rayo desde el año 2014, intentarán apoyarse en su delantero Etta Eyong para sacar los tres puntos. El camerunés ha participado en cinco goles en los cinco partidos que ha jugado en Liga con la camiseta del Levante, una racha a la que quiere dar continuidad ante un Rayo que contará con las importantes bajas en defensa de Luiz Felipe y Abdul Mumin.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LA JORNADA 9 DE LALIGA EA SPORTS.

Elche - Athletic. Guzmán Mansilla (C.Andaluz) 14.00.

Celta de Vigo - Real Sociedad. Martínez Munuera (C. Valenciano) 16.15.

Levante - Rayo Vallecano. Sesma Espinosa (C. Riojano) 18.30.

Getafe - Real Madrid. Munuera Montero (C. Andaluz) 21.00.