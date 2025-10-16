El dueño de las aerolíneas Avianca y Gol anuncia su intención de salir a Bolsa en Estados Unidos

Abra Group Limited, el conglomerado que agrupa compañías como las aerolíneas Avianca y Gol, ha anunciado su intención de cotizar en Estados Unidos, según ha informado a través de un comunicado.

La firma presentará de manera confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) "un borrador de declaración de registro en el Formulario F-1 en relación con una posible oferta pública inicial de sus acciones ordinarias en los Estados Unidos", explica.

Tanto la realización de la oferta como su calendario están sujetos a las condiciones del mercado y a la finalización del proceso de revisión por parte de la SEC, además de otros factores.

Abra Group aclara que esta información "no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores" y que, en caso de presentar finalmente el documento para solicitar su salida a Bolsa, se realizará de conformidad con los requisitos de registro establecidos en la Ley de Valores de Estados Unidos.

Una de sus aerolíneas, la brasileña Gol, presentó esta misma semana un plan de reestructuración y su proyecto de salir de la Bolsa de São Paulo para reducir costes. En concreto, Gol Líneas Aéreas asumirá el control de las empresas Gol Líneas Aéreas Inteligentes y Gol Investment Brasil.