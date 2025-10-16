Agencias

El dueño de las aerolíneas Avianca y Gol anuncia su intención de salir a Bolsa en Estados Unidos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Abra Group Limited, el conglomerado que agrupa compañías como las aerolíneas Avianca y Gol, ha anunciado su intención de cotizar en Estados Unidos, según ha informado a través de un comunicado.

La firma presentará de manera confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) "un borrador de declaración de registro en el Formulario F-1 en relación con una posible oferta pública inicial de sus acciones ordinarias en los Estados Unidos", explica.

Tanto la realización de la oferta como su calendario están sujetos a las condiciones del mercado y a la finalización del proceso de revisión por parte de la SEC, además de otros factores.

Abra Group aclara que esta información "no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores" y que, en caso de presentar finalmente el documento para solicitar su salida a Bolsa, se realizará de conformidad con los requisitos de registro establecidos en la Ley de Valores de Estados Unidos.

Una de sus aerolíneas, la brasileña Gol, presentó esta misma semana un plan de reestructuración y su proyecto de salir de la Bolsa de São Paulo para reducir costes. En concreto, Gol Líneas Aéreas asumirá el control de las empresas Gol Líneas Aéreas Inteligentes y Gol Investment Brasil.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Bundesbank prevé un estancamiento de Alemania en el tercer trimestre, "en el mejor de los casos"

El Bundesbank prevé un estancamiento

Detenidos cuatro adolescentes acusados de violar en grupo a una alumna en un colegio de Malasia

Infobae

VIII Meeting Terra Iberica abordará los retos y posibilidades de la arquitectura en tierra con ponentes internacionaless

Infobae

El fabricante de chips taiwanés TSMC gana 12.669 millones de euros en el tercer trimestre, un 39,1% más

El fabricante de chips taiwanés

Las autoridades de Gaza confirman 29 muertos en un día, incluidos cuatro tiroteados y 22 cuerpos recuperados

Las autoridades de Gaza confirman