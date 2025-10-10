Símbolo doble de Wi-Fi en tu teléfono: por qué aparece y qué significa

Ver dos iconos de Wi-Fi en la barra superior del teléfono puede generar cierta confusión. A primera vista parece un fallo del sistema, una notificación duplicada, una actualización pendiente o un error del dispositivo. Sin embargo, detrás de ese símbolo doble hay una función real y presente en algunos modelos de móvil que permite sacarle el máximo partido a su conexión inalámbrica.

¿QUÉ ES EL DOBLE WI-FI O "BABY WI-FI"?

El icono adicional, de menor tamaño que el principal, se conoce popularmente como "Baby Wi-Fi" y hace referencia a una función presente en algunos teléfonos Android, denominada Dual Wi-Fi. Según explica el ingeniero en telecomunicaciones Antonio Cañavate en uno de sus vídeos divulgativos, esta tecnología permite que el teléfono se conecte de forma simultánea a dos bandas distintas de la red inalámbrica, la de 2,4 GHz y la de 5 GHz.

El resultado es una conexión más rápida y estable, ya que ambas frecuencias trabajan juntas: la de 2,4 GHz ofrece mayor alcance, mientras que la de 5 GHz aporta más velocidad. Si una se satura o pierde potencia, la otra mantiene el enlace sin interrupciones.

¿CÓMO FUNCIONA?

El principio que lo hace posible se conoce como conectividad dual, un sistema que permite a un dispositivo mantener comunicación simultánea con dos redes. Esta tecnología, que hasta hace poco se utilizaba en routers de doble banda, ahora se ha incorporado a los smartphones.

En la práctica, el teléfono utiliza una conexión como principal -por ejemplo, la de 5 GHz- y recurre a la otra como apoyo para equilibrar la carga o mantener la conexión cuando una de ellas pierde estabilidad. En algunos modelos, incluso puede combinar la red Wi-Fi con los datos móviles para mejorar el rendimiento de la conexión.

¿CUÁNDO APARECE ESTE SÍMBOLO?

El doble icono aparece cuando el móvil activa esta conectividad dual. No todos los dispositivos lo muestran, ya que depende del modelo y de cómo cada fabricante lo implemente. En marcas como Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo o Vivo, la función puede venir activada de fábrica o incluirse como opción en los ajustes avanzados de red, tal y como explican medios especializados en tecnología.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

La principal ventaja de esta función es el aumento de la velocidad y la reducción de cortes durante la navegación, especialmente al reproducir vídeos, hacer videollamadas o jugar en línea. Al usar dos canales de conexión, el móvil gestiona mejor los picos de tráfico y los cambios de intensidad en la señal.

Como contrapartida, el uso simultáneo de ambas redes supone un mayor consumo de batería, ya que el dispositivo mantiene dos interfaces inalámbricas activas al mismo tiempo.