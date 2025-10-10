Patricia Pardo responde con elegancia al demoledor dardo de Almudena Cid: "Respeto a todo el mundo y paz y felicidad"

A pesar de que la discreción es la nota dominante en la relación de Patricia Pardo y Christian Gálvez, la periodista rompía su habitual hermetismo hace unos días abriéndose en canal sobre los duros inicios de su historia de amor con el presentador en el podcast 'Lo que tú digas' de Álex Fidalgo.

Asegurando que los dos estaban ya separados cuando comenzaron a conocerse e hicieron público su incipiente noviazgo en marzo de 2022 -el de Móstoles había hecho pública su ruptura con Almudena Cid en diciembre de 2021-, la presentadora de 'Vamos a ver' ha reconocido que el primer año junto a Christian "fue terrorífico": "Nos perjudicó mucho el silencio. Hasta que empezamos a mostrarnos un poco empalagosos en redes, el tema no se relajó".

"Me han puesto la etiqueta de 'la mala de España' sin conocerme, y me han juzgado por algo que no pasó. A Christian, ni te cuento. No interesaba esa verdad, era más fácil colocarnos como los malos de la película", ha lamentado, echando la vista atrás y recordando los rumores y comentarios que surgieron cuando se enamoraron.

Unas declaraciones a las que Almudena reaccionaba poco después compartiendo en Instagram una frase, acompañada de una imagen de un ramo de rosas rosas -regalo que su exmarido hace siempre a Patricia en sus cumpleaños- en la que muchos han visto una respuesta envenada a la presentadora: "Ninguna mentira, por más que se repita, se vuelve verdad, solo encadena a quien la sostiene", sentenciaba.

Un demoledor dardo al que la gallega se ha enfrentado en el concierto que Estrella Morente, 'Estrella a estrellas' ha ofrecido este jueves en el Teatro Real de Madrid, al que ha asistido sin Christian, que como ha explicado se ha quedado en casa cuidando del pequeño que tienen en común, Luca (que cumplirá dos años en diciembre), y las dos niñas que ella tuvo con Fran Márquez, Aurora y Sofía.

"Hacemos planes en pareja, pero os confieso que ahora mismo nos encanta estar con los tres, especialmente con el chiquitín, que se pasa tan rápido que al final aprovechamos el tiempo al máximo. Pero sí, de hecho hace poco pensamos que tenemos que hacer un viaje otra vez los dos solos, que ya toca" ha reconocido, asegurando que en estos momentos el que más se está encargando de la 'logística familiar' es el escritor porque "yo estoy hasta arriba de trabajo ahora con 'Vamos a ver'".

Respecto al cambio de horario y formato del programa, y al margen de que confiesa que echa muchísimo de menos a Joaquín Prat y al resto de sus compañeros que se han ido a la tarde con 'El tiempo justo', Patricia confiesa que estoy "muy contenta, muy ilusionada, con mucha fuerza, con un equipo que lo está dando todo a unos niveles que yo no me esperaba, y el público está respondiendo. Así que estamos felices".

Como no podía ser de otro modo, la prensa ha querido saber cómo se siente tras abrir su corazón y sincerarse públicamente por primera vez sobre los complicados inicios de su historia de amor con Christian. Y, como ha asegurado, "estoy muy contenta porque sabéis que a mí no me gusta mucho hablar del tema, ¿no? Pero creo que hay veces que, oye, abrirse a la gente y mostrarte tal y como eres, pues te ayuda un poco a acercarte y que te vean o que conozcan a la verdadera Patri Pardo, ¿no? A la Patricia Pardo que se ve en televisión, que a lo mejor la gente me vincula mucho con los sucesos... o con temas más serios. Y bueno, el ambiente fue el propicio, Alex es maravilloso y motivó, pues esa conversación la supo llevar muy bien. Estoy recibiendo un feedback muy bonito, la gente yo creo que me ha descubierto un poquito más".

"Yo no pensé jamás que era la mala, pero entiendo que, bueno, se interpretó así. Es verdad que optamos por callar y al final, oye, el que calla no otorga, pues simplemente las cosas surgieron como surgieron. Pero yo creo que ahora estamos en otro momento, que todo el mundo ha pasado página y que estamos muy bien, sí" ha expresado.

Además, y rotunda pero con elegancia, ha respondido a la demoledora frase de Almudena Cid de que "ninguna mentira, por más que se repita, se vuelve verdad": "Bueno, yo sabéis que no voy a entrar jamás en eso. Yo respeto a todo el mundo y mi deseo para todos es que haya felicidad. Y ya está".

De ahí que haya preferido esquivar la pregunta de si le gustaría tener una relación cordial con la exmujer de Christian, apuntando incómoda que "de verdad, me tenéis que disculpar, pero ahí sí que no voy a hacer declaraciones. De verdad que yo respeto a todo el mundo y paz y felicidad".

PATRICIA PARDO SALE EN DEFENSA DE ALEJANDRA RUBIO Y CARLO COSTANZIA

Cambiando de tema, Patricia se ha pronunciado sobre la controversia que ha desatado el comunicado de Carlo Costanzia indignado porque su hijo Carlo Jr. salga pixelado en portada de una revista junto a Alejandra Rubio y él en la playa en Málaga. "Yo me posicioné porque creo que en este caso el protagonista no es ni Carlo ni Alejandra, es el niño. Entonces creo que los niños y sus derechos están por encima de todo. Entonces yo ayer hablé de eso en el programa porque en cierto modo, claro, nosotros lo hemos sufrido también. Y entiendo que la labor a veces de los medios de comunicación a veces está muy denostada y que se ve muy mal. Entonces si les doy la razón en el sentido de que cuando tú vas con niños es muy violento que te pongan un micro, que tengas que responder y no todos los niños lo llevan bien. Y el hecho de que la fotografía de un menor esté en una redacción, yo eso sí que lo comparto con Carlo. Creo que a los niños hay que respetarlos y que no procede que se les exponga. Pero es verdad que es una opinión personal" ha explicado.

"Yo intento que Alejandra esté cómoda en el plató, yo no la conocía y es verdad que me ha sorprendido. De hecho creo que es una falsa tímida como yo, que parece que va un poquito de puntillas pero luego cuando te sueltas eres muy... tiene mucho carácter, pero a mí me ha sorprendido porque conmigo por lo menos es más riquiña de lo que yo esperaba, ¿sabes? Entonces estoy muy contenta con ella y quiero que ella también se sienta a gusto en el programa" ha comentado.

Por último, Patricia ha reaccionado a la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal después de 6 meses de relación e, inevitablemente, ha comparado la situación con la que Christian y ella antes de desearle lo mejor a la presentadora de 'Espejo Público': "El 25 de julio es el día del apóstol Santiago. Le deseo que mi santo la bendiga y que tenga mucho amor. Esas cosas no se eligen. Claro, es que es así. El amor te sorprende. Cuando menos te lo esperas, de repente aparece el amor de tu vida y te enamoras y la vida es así. Decís que lleva muy poco tiempo, pero yo la entiendo, yo me casé en 5 meses. Me lo llegan a decir un año antes y diría, esa no soy yo. Yo un bebé y... No" ha confesado divertida.