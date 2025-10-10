Abre el Mercado Madriles Reina Victoria, nuevo espacio gastronómico, ubicado en el VP Sognio Metropolitano

El Mercado Madriles Reina Victoria ha abierto sus puertas en el hotel VP Sognio Metropolitano con un nuevo espacio gastronómico, que busca redefinir la experiencia de los mercados, según informa en un comunicado.

En concreto, este nuevo mercado gastronómico se presenta como un lugar donde la gastronomía se convierte en punto de encuentro social y cultural que cuenta con marcas reconocidas como el obrador artesanal Pan.Delirio, reconocido por sus premiados roscones, Gingko Bar y Gingko Cocktail.

"Mercado Madriles Reina Victoria está inspirado en los mercados por el mundo que más nos han gustado, como el Mercato Mayfair de Londres, el mercado Roma de México, o aquí en Madrid el de San Ildefonso y como buenos madrileños hemos querido unir las ventajas de todo: las ventajas de un restaurante con las de un mercado, esto hace que nuestro espacio tenga el diseño y la calidez de un restaurante y la oferta gastronómica de un pequeño mercado", ha señalado el director general de VP Hoteles y Ginkgo Restaurantes, Javier Pérez Jimenez.

Por su parte, la propuesta gastronómica se completa con Taco Santo, especializado en los clásicos mexicanos como los tacos de cochinita pibil con cebolla encurtida o las quesadillas de carne estilo pastor; Kung Food, con propuestas asiáticas como el bao de pato asado a las cinco especias o las gyozas de pato y cebolleta china, y el Healthy Canalla, donde se reinventan recetas frescas y actuales.

Mientras que Tapeo Madriles celebra la tradición madrileña con una selección de tapas como la ensaladilla clásica, las patatas bravas o las croquetas de jamón ibérico.