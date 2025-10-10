0-0. Honduras pincha en casa y es alcanzada por Haití en la cima del Grupo C

Tegucigalpa, 9 oct (EFE).- La selección de Honduras cedió este jueves un empate sin goles en San Pedro Sula a Costa Rica en la tercera jornada del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026 y facilitó el ascenso de Haití, que horas antes goleó a domicilio por 0-3 a Nicaragua.

Haití y Honduras lideran con 5 puntos en ese mismo orden, Costa Rica acumula tres y Nicaragua cierra con 1.

Costa Rica presentó un planteamiento defensivo, para negarle libertades a Honduras, que buscaba llegar por la derecha con Andy Najar, y Joseph Rosales, acompañando a Luis Palma por la izquierda, en busca de Romell Quioto y Jorge Benguché, que merodeaban el área rival.

Un remate desviado y por alto de Jorge Benguché al minuto 39 y otro de Romell Quioto, pegado la palo derecho, al 43, fueron las únicas llegadas de peligro de Honduras.

Costa Rica, que buscaba el contragolpe, con Alonso Martínez en punta, tampoco hizo disparos directos a la portería hondureña defendida por Édrick Menjívar.

Los porteros Edrick Menjívar, de Honduras, y Keylor Navas, de Costa Rica, fueron más espectadores que otra cosa en el primer tiempo.

En el segundo episodio, el juego arrancó con Costa Rica también sin prisa y siempre cerrada en defensa, en tanto que Honduras, con mayor posesión de la pelota, buscaba sin éxito romper la lata.

Cada remate hondureño se estrellaba en una defensa costarricense ordenada y segura.

Al minuto 70, el recién ingresado Luis Vega, disparó desviado a la izquierda de la portería de Costa Rica.

La jugada costarricense de mayor peligro de Costa Rica llegó al minuto 80, cuando Álvaro Zamora estrelló la pelota en el horizontal tras recibir un pase desde la izquierda, y al 83 de nuevo puso en aprietos al portero hondureño.

Dos disparos directos de atacantes hondureños fueron a dar a las manos de Keylor Navas, mientras que otros no llevaban puntería.

El próximo lunes Honduras recibirá a Haití y Costa Rica a Nicaragua, que ha sumado un empate y dos derrotas.

Ficha técnica:

0. Honduras: Édrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes (Luis Vega, m.68), Marcelo Santos, Joseph Rosales; Deybi Flores, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez (Alexander López, m.60), Romell Quioto; Luis Palma (Alexi Vega, m.80) y Jorge Benguché (Yustin Arboleda, m.60).

Seleccionador: Reinaldo Rueda.

0. Costa Rica: Keylor Navas; Jeyland Mitchell (Haxzel Quirós, m.46), Alexis Gamboa, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas; Kendall Waston, Orlando Galo, Aaron Murillo, Jocimar Alcócer; Alonso Martínez (Álvaro Zamora, m.72) y Manfred Ugalde (Carlos Mora, m.46).

Seleccionador: Miguel Herrera.

Árbitro: Walter López, de Guatemala. Amonestó a a Getsel Montes y Yustin Arboleda, de Honduras, y a Orlando Galo, Manfred Ugalde y Alexis Gamboa, de Costa Rica.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026 jugado en el Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, ante más de 15.000 espectadores.