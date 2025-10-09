Agencias

Un tribunal de apelación da a Trump el control de la Guardia Nacional de Oregón, pero no le permite su despliegue

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un tribunal de apelación de Estados Unidos ha otorgado este miércoles al presidente Donald Trump el control sobre la Guardia Nacional de Oregón, ante el despliegue militar ordenado por Washington en la ciudad de Portland. Con todo, ha mantenido la prohibición de desplegar tropas en cualquier lugar del estado.

"El efecto de conceder una suspensión administrativa preserva el statu quo en el que los miembros de la Guardia Nacional han sido federalizados, pero no desplegados", ha argumentado un panel de tres jueces acerca de la decisión de la jueza de distrito Karin Immergut, que prohibió el viernes la federalización y el despliegue de 200 tropas federalizadas de Oregón.

Pese a ello, los magistrados siguen valorando extender la pausa mientras estudian el recurso de la Administración Trump, que consideró que Immergut "cuestionó inadmisiblemente" las decisiones militares del mandatario.

La Casa Blanca optó entonces por enviar cientos de tropas federalizadas de California y Texas a Portland, pese a la oposición del gobernador de aquélla, Gavin Newsom, quien se sumó a la iniciativa legal de Oregón para mantener a las tropas federalizadas fuera de Portland. Entonces, Immergut accedió a su solicitud de impedir que Trump desplegara unidades de la Guardia Nacional en Oregón --una orden que sigue vigente-- al considerar que "contravenía directamente" su orden anterior.

La decisión judicial ha llegado en medio del despliegue de tropas ordenado por Trump a fin de imponer sus políticas migratorias en estados gobernados por demócratas, como Illinois u Oregón. Anteriormente, y con similares motivos, había desplegado a la Guardia Nacional en estados como California y Washington.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno de Gaza pide a sus civiles extremar la precaución ante ataques de Israel pese al acuerdo

El Gobierno de Gaza pide

Trump afirma que todos los rehenes serán liberados "probablemente" el próximo lunes

Trump afirma que todos los

Las familias de rehenes celebran el acuerdo con Hamás y piden a Netanyahu que no se demore en aprobarlo

Las familias de rehenes celebran

El Ejército israelí celebra el acuerdo entre Hamás e Israel

El Ejército israelí celebra el

El Gobierno de Gaza pide a sus civiles extremar la precaución ante posibles ataques de Israel pese al acuerdo

El Gobierno de Gaza pide