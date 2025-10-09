Un tribunal de apelación da a Trump el control de la Guardia Nacional de Oregón, pero no le permite su despliegue

Un tribunal de apelación de Estados Unidos ha otorgado este miércoles al presidente Donald Trump el control sobre la Guardia Nacional de Oregón, ante el despliegue militar ordenado por Washington en la ciudad de Portland. Con todo, ha mantenido la prohibición de desplegar tropas en cualquier lugar del estado.

"El efecto de conceder una suspensión administrativa preserva el statu quo en el que los miembros de la Guardia Nacional han sido federalizados, pero no desplegados", ha argumentado un panel de tres jueces acerca de la decisión de la jueza de distrito Karin Immergut, que prohibió el viernes la federalización y el despliegue de 200 tropas federalizadas de Oregón.

Pese a ello, los magistrados siguen valorando extender la pausa mientras estudian el recurso de la Administración Trump, que consideró que Immergut "cuestionó inadmisiblemente" las decisiones militares del mandatario.

La Casa Blanca optó entonces por enviar cientos de tropas federalizadas de California y Texas a Portland, pese a la oposición del gobernador de aquélla, Gavin Newsom, quien se sumó a la iniciativa legal de Oregón para mantener a las tropas federalizadas fuera de Portland. Entonces, Immergut accedió a su solicitud de impedir que Trump desplegara unidades de la Guardia Nacional en Oregón --una orden que sigue vigente-- al considerar que "contravenía directamente" su orden anterior.

La decisión judicial ha llegado en medio del despliegue de tropas ordenado por Trump a fin de imponer sus políticas migratorias en estados gobernados por demócratas, como Illinois u Oregón. Anteriormente, y con similares motivos, había desplegado a la Guardia Nacional en estados como California y Washington.