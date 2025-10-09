Un dragón de tres cabezas da inicio al Salón del Ocio y la Fantasía 2025 en Bogotá

Bogotá, 9 oct (EFE).- Un dragón de tres cabezas que escupe humo dio la bienvenida este jueves a los fanáticos del anime y los videojuegos en el Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) de Bogotá, uno de los eventos recreativos más importantes de Latinoamérica.

Bajo el lema 'La comunidad del dragón', el recinto de Corferias, con más de 50.000 metros cuadrados, ofrecerá durante cinco días actividades de cosplay, coleccionismo, cultura fan y videojuegos, con el objetivo de fortalecer el sentido de comunidad entre los aficionados a esta cultura del entretenimiento.

El dragón que abre las puertas del salón principal fue esculpido por Neyder Muss Insuasty, un artista de la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

Una de las fanáticas que acudió en cosplay de 'Alastor', uno de los personajes principales de la serie animada 'Hazbin Hotel' , Valentina Hernández, dijo a EFE que el SOFA es "un espacio en el que muchas personas que tienen diferentes gustos en animes y cómics pueden compartir, reunirse y expresarse libremente", lo que permite "apoyar a artistas y a la comunidad friki".

El SOFA, que este año cuenta con 4.500 gestores culturales, 150 artistas y cerca de 600 expositores, "es uno de los eventos más importantes de la industria cultural y creativa, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica", explicó la jefa de proyectos del evento, Tatiana Rudd, en un recorrido para la prensa.

La programación incluye una muestra de parkour en uno de los pabellones de Corferias, además de charlas y conferencias sobre el mundo zombie, el juego de rol Dragones y Mazmorras o el aniversario de los 40 años de Mario Bros.

Uno de las actividades más esperadas por la comunidad cosplayer es un concurso que tendrá lugar el lunes y en el que se seleccionará a una pareja que representará a Colombia en el World Cosplay Summit de Japón, el festival anual más destacado de cosplay a nivel internacional.

El SOFA también cuenta con diferentes espacios recreativos donde los fanáticos pueden participar en torneos de videojuegos como el 'Tetris', 'League of Legends' o '2xko', y una gran muestra comercial de productos de series, mangas y películas de animación como pósters, cómics, camisetas y artículos de coleccionismo.

La convención, que cumple 16 ediciones, cada año trae a algunas de las personalidades internacionales más importantes de la cultura del ocio, contará con la participación de referentes en el mundo del anime, los dibujos animados, los cómics o los videojuegos.

Entre ellos destaca la actriz mexicana de doblaje Cristina Hernández, quien, durante sus más de 30 años de carrera, dio voz a Bombón de las 'Chicas Superpoderosas' y a Vicky, la niñera de Timmy Turner en 'Los Padrinos Mágicos'.