La Reina Sofía preside la entrega de los Premios Mapfre ante la orgullosa mirada de la Infanta Elena

Alejada de la agenda oficial desde que el pasado 20 de septiembre viajó a Estados Unidos para asistir al II Simposio America&Spain 250 en Washington como pistoletazo de salida a la conmemoración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, la Reina Sofía ha reaparecido este miércoles en Madrid.

Horas después de que la Reina Letizia deslumbrase en su duelo de estilo con Matilde de Bélgica en su visita relámpago a Bruselas junto al Rey Felipe VI, la Emérita ha presidido en el Real Casino de la capital los Premios Sociales de la Fundación MAPFRE, que reconocen a las personas e instituciones que han realizado actuaciones destacadas en beneficio de la sociedad en los ámbitos científico, cultural y social, causas con las que la abuela de la Princesa Leonor está especialmente comprometida.

Radiante, Doña Sofía ha derrochado elegancia en clave sobria con un traje sastre en un vibrante rojo, compuesto por pantalón fluido de corte recto y americana con hombreras marcadas y originales solapas satinadas 'onduladas', que ha combinado con un top de seda blanco de cuello redondo, numerosos collares de abalorios, y un vistoso broche con florma de flor prendido de su chaqueta.

Un acto al que han asistido diferentes personalidades como Alicia Koplowitz -pura sofisticación con un dos piezas en color azul denim y top lencero blanco-, y el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario, y en que la Emérita se ha reencontrado con la infanta Elena tras su comentada reaparición junto a la infanta Cristina en Torrejón de Ardoz este fin de semana después de más de una década sin acudir a ningún evento oficial juntas.

Directora de Proyectos Sociales y Culturales desde 2008, la primogénita de los Reyes Juan Carlos y Sofía no se ha perdido la entrega de premios presidida por su madre, a la que ha observado orgullosa ocupando un discreto lugar entre el público con un favorecedor traje en naranja con el que ha acaparado todas las miradas a su llegada al Real Casino.