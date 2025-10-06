Agencias

Dimite el primer ministro de Francia un día después de formar Gobierno

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha presentado este lunes la dimisión de su Gobierno al presidente, Emmanuel Macron, menos de un mes después de asumir el cargo y tras presentar el domingo la nueva composición de su Ejecutivo, desatando las críticas de la oposición y parte de la derecha.

"El señor Sébastien Lecornu ha presentado la dimisión de su Gobierno al presidente de la República, que la ha aceptado", ha señalado el Elíseo en un breve comunicado después de una reunión celebrada a primera hora entre Macron y el hasta ahora primer ministro.

Lecornu había defendido el domingo la elección de su Gobierno y argumentó que el mismo "reúne y se asemeja a la base común que nos sustenta en el Parlamento". "Estos ministros tendrán la difícil misión de dotar al país de un presupuesto antes del 31 de diciembre y de servir a Francia", resaltó, entre críticas de opositores y miembros de Los Republicanos debido a lo que se percibió como un marcado continuismo.

