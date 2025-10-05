Agencias

Un representante del Gobierno israelí se reúne con el CICR para tratar la liberación de rehenes

El coordinador principal israelí para el retorno de los rehenes de Gaza, Gal Hirsch, se ha reunido con el jefe de delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Israel y los territorios palestinos ocupados, Julian Larison, para abordar la posible liberación de rehenes en el marco del plan de paz presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Reunión de preparación esta mañana con el señor Julian Larison, jefe de la delegación de la Cruz Roja", ha publicado Hirsch en su cuenta en la red social X en un mensaje acompañado de una fotografía del encuentro.

Medios israelíes han destacado que Hirsch formará parte de la delegación israelí que se desplazará en las próximas horas a El Cairo para mantener conversaciones indirectas con representantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para concretar los detalles del intercambio para la liberación de rehenes y de presos palestinos.

El CICR ha sido el organismo clave para la entrega de rehenes en anteriores acuerdos y es probable que también en esta ocasión participe en el proceso.

