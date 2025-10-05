Merz cree que el servicio militar "dejará de ser voluntario" y será obligatorio en Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha advertido este domingo que aunque el acuerdo de coalición contempla un servicio militar voluntario, es posible que deje de serlo para pasar a ser obligatorio en el futuro.

"Apoyo lo que hemos pactado en el acuerdo de coalición, es decir, empezar con un servicio voluntario por ahora, pero sospecho que dejará de ser voluntario", ha afirmado Merz en una entrevista en la televisión pública alemana ARD.

Merz ha explicado que ahora mismo hay unos 350.000 varones en edad de hacer el servicio militar en el país, y otras tantas mujeres. Sin embargo, no todos los hombres serán llamados a filas ni realizarán la revisión médica, ha argüido. Además, las mujeres por prerrogativa constitucional no pueden ser llamadas a filas.

La OTAN considera que Alemania necesita un ejército de 260.000 miembros para hacer frente a un ataque, por lo que necesita reclutar a 80.000 militares más. Para cubrir este déficit, el ministro de Defensa, Boris Pistorius espera mejorar el atractivo del servicio militar incluso mejorando la paga y las condiciones.